7. Sınıf İngilizce Names Of The Public Buildings (Kamu Binalarının İsimleri) konu anlatımı

Public Building yani kamu binaları bir şehirde tüm halk tarafından kullanılabilen binalardır. Bu binaların her birinin bir amacı bulunmaktadır ve bu amaca göre insanlar bu binaları kullanır.

İngilizcede Public Buildings Kelimeleri

Hospital= Hastane

Mosque= Cami

Bakery= Fırın

Bank= Banka

Barber= Berber

Butcher= Kasap

Bus Stop= Otobüs durağı

Cafe= Kafe

Cinema/ Movie theatre= Sinema

Library= Kütüphane

Museum= Müze

Patisserie= Pastane

Pharmacy/ Chemist’s= Eczane

Playground= Oyun parkı

Police station= Polis merkezi

Pool= Havuz

Post Office= Postane

Restaurant= Restoran

Shoe Shop= Ayakkabı dükkanı

Stationery= Kırtasiye

Supermarket= Süpermarket

Toy store= Oyuncak dükkanı

Train station= Tren istasyonu

Zoo= Hayvanat Bahçesi

Book shop= Kitapçı

Gym= Spor salonu

Fire station= İtfaiye

Pet Shop= Evcil hayvan dükkanı

Boutique= Kıyafet dükkanı

Green grocer= Manav

Church= Kilise

Gas station= Benzin istasyonu

Circus= Sirk

Grocery= Bakkal

City Hall= Belediye binası

Art gallery= Sanat galerisi

Coffee shop= Kahve dükkanı

Concert hall= Konser Salonu

Newsagent’s= Gazete büfesi

Kıosk= Büfe

Department store= Büyük mağaza

Clothes shop= Elbise dükkanı

Florist= Çiçekçi

Airport= Havaalanı

Music store= Müzik dükkanı

Public Buildings Konusunda Yardımcı Olacak Bilinmesi Gereken Kelimeler

Shampoo= Şampuan

Furniture= Mobilya

Music CDs= Müzik Cdsi

Dress= Elbise

Flower= Çiçek

Bread= Ekmek

Medicine= İlaç

Painkiller= Ağrı kesici

Muffin= Ufak kek

Magazine= Dergi

Newspaper= Gazete

Draw Money= Para çekmek

Letter= Mektup

Trainers= Spor ayakkabı

Report a crime= Bir suçu ihbar etmek

Watch a film= Bir film izlemek

Sale= İndirim

Pay the bills= Faturaları ödemek

Addict= Bağımlı olmak

Inform new adress= Yeni adres hakkında bilgilendirmek

Burglar/ Robber/ Thief= Hırsız

Buy= Satın almak

Charity= Bağış

Chat= Sohbet etmek

Corner= Köşe

Crowded= Kalabalık

Destroy= Tahrip etmek, imha etmek

Enormous/ Huge= Kocaman

İnformation= Bilgi

Historical= Tarihi

Have fun= Eğlenmek

Hungry= Aç

Make friends= Arkadaş yapmak

Leave= Ayrılmak

Map= Harita

Mummy= Mumya

Neigbour= Komşu

Paintings= Tablo

Ride= Binmek

Shopping= Alışveriş yapmak

Store/ shop= Mağaza, dükkan

Seafood= Deniz ürünü

Wallet= Cüzdan

Skirt= Etek

Fitting room= Deneme odası

Size= Beden

Try on= Giyip denemek

Free= Bedava

Parcel= Kargo

Look for= Aramak

Fizzy drinks= Gazlı içecekler

7. Ünite İçerinde Bulunan Aklınızda Tutmanız Gereken Bazı Önemli Kalıplar

Can I help you? (Size yardım edebilir miyim?)

What size are you? (Hangi bedensiniz?)

Can I try it on? (Onu deneyebilir miyim?)

How much is it? (Ücreti ne kadar?)

İt is on sale. (O indirimde)

Do you have this shirt in blue? (Bu eteğin mavisi var mı?)

Who’s it for? (Kimin için?)

I am looking for a T-shirt. (Ben bir tişört arıyorum.)

Örnek Cümleler

A: I need a new guitar. (Benim yeni bir gitara ihtiyacım var.)

B: You can go to the music store. (Sen müzik dükkanına gidebilirsin.)

A: I need a pair of trainers. (Benim spor ayakkabıya ihtiyacım var.)

B: Why don’t w ego to a shoe shop? (Neden bir ayakkabı dükkanına gitmiyoruz?)

A: I am goin tı go the greengrocer’s. (Ben manava gideceğim.)

B: what will you do there? (Orada ne yapacaksın?)

A: I will buy some vegetables and fruits. (Biraz sebze ve meyve alacağım.)