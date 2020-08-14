7. Sınıf İngilizce Names Of The Public Buildings (Kamu Binalarının İsimleri) konu anlatımı
Bugün 7. Sınıfın 8. Ünitesinde bulunan Public Buildings (Kamu Binaları) konu anlatımını inceleyeceğiz. Public Buildings (kamu binaları) nedir? İşte İngilizcede yer alan Public Buildings kelimeleri ve Public Buildings konu anlatımı.
Public Building yani kamu binaları bir şehirde tüm halk tarafından kullanılabilen binalardır. Bu binaların her birinin bir amacı bulunmaktadır ve bu amaca göre insanlar bu binaları kullanır.
İngilizcede Public Buildings Kelimeleri
Hospital= Hastane
Mosque= Cami
Bakery= Fırın
Bank= Banka
Barber= Berber
Butcher= Kasap
Bus Stop= Otobüs durağı
Cafe= Kafe
Cinema/ Movie theatre= Sinema
Library= Kütüphane
Museum= Müze
Patisserie= Pastane
Pharmacy/ Chemist’s= Eczane
Playground= Oyun parkı
Police station= Polis merkezi
Pool= Havuz
Post Office= Postane
Restaurant= Restoran
Shoe Shop= Ayakkabı dükkanı
Stationery= Kırtasiye
Supermarket= Süpermarket
Toy store= Oyuncak dükkanı
Train station= Tren istasyonu
Zoo= Hayvanat Bahçesi
Book shop= Kitapçı
Gym= Spor salonu
Fire station= İtfaiye
Pet Shop= Evcil hayvan dükkanı
Boutique= Kıyafet dükkanı
Green grocer= Manav
Church= Kilise
Gas station= Benzin istasyonu
Circus= Sirk
Grocery= Bakkal
City Hall= Belediye binası
Art gallery= Sanat galerisi
Coffee shop= Kahve dükkanı
Concert hall= Konser Salonu
Newsagent’s= Gazete büfesi
Kıosk= Büfe
Department store= Büyük mağaza
Clothes shop= Elbise dükkanı
Florist= Çiçekçi
Airport= Havaalanı
Music store= Müzik dükkanı
Public Buildings Konusunda Yardımcı Olacak Bilinmesi Gereken Kelimeler
Shampoo= Şampuan
Furniture= Mobilya
Music CDs= Müzik Cdsi
Dress= Elbise
Flower= Çiçek
Bread= Ekmek
Medicine= İlaç
Painkiller= Ağrı kesici
Muffin= Ufak kek
Magazine= Dergi
Newspaper= Gazete
Draw Money= Para çekmek
Letter= Mektup
Trainers= Spor ayakkabı
Report a crime= Bir suçu ihbar etmek
Watch a film= Bir film izlemek
Sale= İndirim
Pay the bills= Faturaları ödemek
Addict= Bağımlı olmak
Inform new adress= Yeni adres hakkında bilgilendirmek
Burglar/ Robber/ Thief= Hırsız
Buy= Satın almak
Charity= Bağış
Chat= Sohbet etmek
Corner= Köşe
Crowded= Kalabalık
Destroy= Tahrip etmek, imha etmek
Enormous/ Huge= Kocaman
İnformation= Bilgi
Historical= Tarihi
Have fun= Eğlenmek
Hungry= Aç
Make friends= Arkadaş yapmak
Leave= Ayrılmak
Map= Harita
Mummy= Mumya
Neigbour= Komşu
Paintings= Tablo
Ride= Binmek
Shopping= Alışveriş yapmak
Store/ shop= Mağaza, dükkan
Seafood= Deniz ürünü
Wallet= Cüzdan
Skirt= Etek
Fitting room= Deneme odası
Size= Beden
Try on= Giyip denemek
Free= Bedava
Parcel= Kargo
Look for= Aramak
Fizzy drinks= Gazlı içecekler
7. Ünite İçerinde Bulunan Aklınızda Tutmanız Gereken Bazı Önemli Kalıplar
Can I help you? (Size yardım edebilir miyim?)
What size are you? (Hangi bedensiniz?)
Can I try it on? (Onu deneyebilir miyim?)
How much is it? (Ücreti ne kadar?)
İt is on sale. (O indirimde)
Do you have this shirt in blue? (Bu eteğin mavisi var mı?)
Who’s it for? (Kimin için?)
I am looking for a T-shirt. (Ben bir tişört arıyorum.)
Örnek Cümleler
A: I need a new guitar. (Benim yeni bir gitara ihtiyacım var.)
B: You can go to the music store. (Sen müzik dükkanına gidebilirsin.)
A: I need a pair of trainers. (Benim spor ayakkabıya ihtiyacım var.)
B: Why don’t w ego to a shoe shop? (Neden bir ayakkabı dükkanına gitmiyoruz?)
A: I am goin tı go the greengrocer’s. (Ben manava gideceğim.)
B: what will you do there? (Orada ne yapacaksın?)
A: I will buy some vegetables and fruits. (Biraz sebze ve meyve alacağım.)
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