Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Orman endüstri mühendisliği, orman ve orman ürünleri ile elde edilmiş ürünlerin incelemesini yapar.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Orman endüstri Mühendisi, ormandan elde edilen ana ürün olan odun, reçine, defne, palamut, sığla yağı gibi ürünler işlenerek parke, karton, levha ve yonga gibi ürünlere dönüştürülmesini sağlayan fabrika, atölye ve işletmelerin kurularak işlemmiş orman ürünlerinin kalite kontrolü, pazarlanması ve standardizasyonu için çalışan uzmanlardır. Ülkemizde orman ürünlerinin işlenmesi ve bu sektörün gelişmesi ile birlikte orman endüstri mühendislerine olan ihtiyaç artmıştır.

Orman Endüstri Mühendisliği Nedir?

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, orman ürünlerinin işlenerek elde edilen üretilen ürünlerin kontrollerini yapan alanında uzman kişileri eğiten 4 yıllık bir lisans programıdır.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Orman endüstri mühendisliğinin amacı, hammadde şeklinde bulunan orman ürünlerinin işlenerek kalite kontrolünün yapılmasını ve standartlara uygun ürünlerin ortaya çıkmasını amaçlar.

Orman Endüstri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Orman endüstri mühendislerinin başlıca görevleri;

Tesislerin kurulması ve yürütülmesi için gerekli işlemleri yürütmek,

Orman ürünlerini işleyecek tasarımları gerçekleştirmek,

İşlenecek ham durumda olan orman ürünleri için belirli bir standart belirler ve ürünlerin kalitesini denetler.

Orman ara ürünü olan tomruğun keresteye dönüştürülmesi için planlayıcı ve yürütücü faaliyetleri düzenlemek,

İşlenecek ürünün üretim, satış ve pazarlaması için gerekli araştırmaları yapar.

Kesme, soyma ve kaplama üretiminde teknik hizmet vermekle sorumludur.

Stok kontrolü yapar.

Yonga, lif, levha ve çimentolu yonga üretiminde yürütülen çalışmaları koordine eder.

Orman Endüstri Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Orman endüstri mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ülkemizde her geçen gün daha çok dikkat çekmeye başlayan bu mühendislik dalı, son yıllarda öğrencilerin daha çok tercih ettiği meslek dalları arasında yer alıyor.

Orman Endüstri Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Orman endüstri mühendisliği bölümü, Türkçe okutulan bir lisans bölümüdür. Fakat bazı üniversiteler, öğrencilere İngilizce hazırlık sınıfı okutturuyor. Bu sayede öğrencilerin mesleki terimlerin İngilizcesine hakim olması sağlanıyor.

Orman Endüstri Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Orman Endüstri Mühendisliği bölümü, sayısal puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölüme girmek isteyen kişilerin TYT sınavına girerek sayısal puan türünden yeterli puan alması gerekir.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Genel Botanik

Temel Matematik

Genel Kimya

Genel Fizik

Organik Kimya

Yabancı Dil

Teknik Resim

Türk Dili

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

İstatistik Yöntemleri

Ormancılık Bilgisi

Odun Patolojisi

Fizikokimya

Mekanik Ağaç Teknolojisi

Odun Anatomisi

Makine Bilgisi

Orman Ürünleri Kimyası

Lif Teknolojisi, Kereste Endüstrisi

Odun Zararlıları

Ağaç Konstrüksiyonları

Yatırım Planlaması

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Endüstri ve sanayinin gelişmesi ile birlikte inşaat sektöründe de orman ürünleri ve orman endüstrisi mühendislerine de ihtiyaç artmıştır. Bu bölümden mezun olan kişiler idari ve teknik görevlerde çalışır. Bu meslek dalının oldukça geniş bir çalışma alanı vardır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Orman endüstri mühendisleri, kamu ve özel sektöre ait olan orman ürünlerini inceleyen, karton, kağıt fabrikaları, mobilya, kereste, yonga levha, lif levha, kapı ve pencere, kontrplak gibi özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyesinde yer alan idari ve teknik görevlerde çalışır. Bu bölümden mezun olan kişiler, çok geniş bir çalışma alanına sahip bulunuyor. Bu sayede bölümden mezun olan kişiler iş bulmakta zorlanmıyor.

Orman Endüstri Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Orman endüstri mühendisleri, genellikle fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında, atölyelerde, özel şirketlerde ve kamu kurumlarında çalışma imkanı bulabilirler. Ülkemizde inşaat, tarım, mobilya gibi pek çok alanda orman ve orman ürünleri kullanılıyor. Bu da bu sektöre olan ihtiyacın artmasını sağlıyor.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Orman Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Düzce Orman Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Orman Fakültesi