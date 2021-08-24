Orhan Bey dönemi genel özellikleri nelerdir? Orhan Bey dönemi olayları, savaşları ve gelişmeleri

Orhan Bey'in Osmanlı tarihlerinde isminin ilk geçtiği 1298'de Nilüfer Hatun (Yarhisar Tekfuru kızı Holofira) ile evlendirilmesi ile duyulmuştur. 1300 yılında Köprühisar'ın fethinde yer almış ve Karacahisar uç beyliği verildi.

Orhan Bey Dönemi Genel Özellikleri Nelerdir?

Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk yıllarında Anadolu'da çok sayıda fetih yapılmıştır. Beyliği sırasında tüm diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu olan İlhanlılar'ı metbu sayıp yıllık vergi ödemelerine devam edilmiştir. Aynı zamanda da Bizans topraklarına yönelik fetihler ve akınlarla Osmanlı Beyliği daha güç kazandı.

Orhan Bey Dönemi Olayları

1326 yılında Bursa fethedildi ve ardından da başkent yapıldı.

Karamürsel ve Akçakoca tarafından Kocaeli Yarımadası’nın önemli bir bölümü ele geçirildi.

Osmanlı Devleti’nin Kocaeli Yarımadası’nda yaşadığı ilerleyişinden rahatsızlık duyan Bizans Devleti, Anadolu’ya büyük bir ordu gönderdi. Ardından ise, 1329 yılında Palekanon yani Maltepe Savaşı yapıldı.

Osmanlı ordusu, Bizans ordusunu yenerek Bizans’ın Anadolu üzerindeki etkinliğini sona erdirdi.

1329 yılında İznik alınarak, savaş alanlarına yakın olduğu için geçici olarak başkent yapıldı.

1337 yılında İzmit topraklara katılarak Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlanmış oldu. Önemli bir ticaret merkezi haline gelen İzmit’in alınması, Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan güçlendirdi.

Bulgar ve Sırp baskısından kurtulmak ve imparator olmak isteyen imparator vekili olan Kantakuzenos kızını Orhan Bey ile evlendirerek Osmanlı Devleti’nin desteğini arkasına aldı. İstanbul’u da topraklarına ekleyerek imparatorluğunu ilan etti. Ama taht kavgaları devam ettiği için Sırp ve Bulgarların eski İmparator Yuannis’i tutmaları ile birlikte Kantukuzenos Gelibolu Yarımadası’nda bulunan Çimpe Kalesinin karşılığında da Osmanlı Devleti’nden yardım talep etti. Osmanlı Devleti’nin Sırp ve Bulgarları yenilgiye uğratmaları sonucunda Çimpe Kalesi Osmanlı Devletine verildi. Bu sayede Osmanlı Devleti ilk defa Rumeli topraklarına geçmiş oldu. Çimpe Kalesi, Rumeli fetihleri sırasında ise, üs olarak kullanılmaya başladı.

1354 yılında Eretna Beyliği’nde yaşanan iç karışıklıklarından faydalanarak Ankara alındı.

Orhan Bey Döneminde Osmanlı Devleti’nin ilk gümüş akçesi bastırılmış oldu. Müsellem ve Yaya isminde iki ayrı askeri sınıf açıldı. Bu sayede de ilk düzenli ordu kuruldu.

İlk kez şehzadeler, bu dönemde sancaklara gönderildi.

İlk defa divan kuruldu.

İlk defa Osmanlı medresesi İznik’te açıldı.

Sancaklara subaşı ve kadı atamaları yapıldı.

Orhan Bey Dönemi Savaşları ve Gelişmeleri

Orhan Gazi, tahta çıktığı gibi babasının vasiyetini yerine getirmek için harekete geçti ve tüm ordusuyla Bursa'yı kuşatma altına aldı. Öncelikle stratejik bir öneme sahip olan Adanos kalesi ve Orhaneli fethedildi. Toplam 10 yıl kadar süren bir kuşatmadan sonra Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yaşanan herhangi bir savaş olmadan Türklere teslim edildi. 1362 yılına kadar tahtta kalan Orhan Gazi döneminde ise, İznik ve Kocaeli de fethedildi.

1321 yılında Orhan Bey Mudanya'yı fethederek beyliğini Marmara Denizi kıyısına kadar ulaştırdı. 1323 yılında Gebze de kendi ismini taşıyan bir camii yaptırdı. 1321 ve 1326 yıllarına kadar Gazi komutanlar emri altında Osmanlı beylik birlikleri beylik sınırlarına sevkedilmiş olup Konur Alp Batı Karadeniz bölgelerinde, Abdurrahman Gazi Yalova (Yalakabad) dolaylarına, Akça Koca İzmit dolaylarına, akınlar yaparak Yalova, Mudurnu, Akyazı, Samandra, Pazaryeri (Ermenipazarı), Sapanca (Ayangölü), Kandıra fetihleri yapıldı.