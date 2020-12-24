Organizatör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Organizatör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Organizatörler, sınırlı zaman içinde organizasyonun casting, dekor, lokasyon, ulaşım, eğlence, ekipman ve davetli listesi gibi ayrıntıları yönetir.

Organizatör Nedir?

Organizatör, konser, sergi, seminer, festival, konferans gibi çeşitli etkinlikleri kısıtlı bir zaman içinde planlayarak organizasyonun davetli, lokasyon, ulaşım, malzeme gibi tüm detayları ile ilgilenen kişidir. Organizatörler, aynı zamanda organizasyonun basılı yayın ve dijital ortamda tanıtılmasını sağlar.

Organizatör Ne İş Yapar?

Organizatörün görev yaptığı işte pek çok görev ve sorumluluğu vardır. Bunlar;

Düzenlenecek olan etkinlikle ilgili özel ihtiyaç ve talepleri tespit etmek için organizasyon sahibi ile görüşmek ve karar vermek,

Müşterinin istem ve beklentilerine göre organizasyonu düzenlemek,

Organizasyon için bütçe oluşturmak ve belirlemek,

Müşteriden belirlenen bütçe için onay almak ve kararlaştırılan bütçe dahilinde organizasyonun tamamlanmasını sağlamak,

Yapılan etkinlik için en uygun mekanı belirleyerek tahsis etmek,

Reklam ve pazarlama çalışanları ile iş birliği yaparak organizasyonun tanıtımı için bilet, etkinlik rehberi, broşür, bilet, ilan ve sosyal medya görselleri oluşturmak,

Çalışacak tüm personeli koordine ve kontrol etmek, personelin denetimini sağlamak,

Organizasyonlarda yer alacak çalışanları ve gönüllüleri belirlemek, işe almak,

Ses ekipmanı, güvenlik, ışıklandırma, yiyecek ve içecek, ekran, sahne gibi mal ve hizmetlerin satın alınması,

Davetli misafir ya da özel misafirleri belirleyerek ulaşım alternatiflerini belirlemek,

Müşteriler tarafından talep edilebilecek diğer istekleri yerine getirmek.

Organizatör Nasıl Olunur?

Organizatör olabilmek için, herhangi bir resmî eğitim almanız gerekmiyor. Fakat işinizi profesyonel bir şekilde yapabilmek için çeşitli etkinliklerin sertifikalarını, etkinlik ve yönetim sertifikalarını almanız gerekebilir. Bu işi yapacak kişilerin hızlı düşünebilme, sorunlara kolay çözüm yöntemleri geliştirebilme ve pratik olma özelliklerine sahip olması gerekir. Organizatör olmak isteyen kişilerin esnek, hedef odaklı bir yöntem ile çalışmalarını yürütmesi gerekir. Bu kişiler organizasyonu yönetebilecek bir beceri ve yeteneğe sahip olmalıdır.

Organizatör Olma Şartları Nelerdir?

Etkin planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak

Zaman yönetimi bakımından başarılı ve yetenekli olmak

Ekip çalışmasına ve ekibi yönetmeye yatkın olmak

Olumlu tutum ve yüksek motivasyona sahip olmak

Kriz anlarında sakin kalarak doğru karar verebilme özelliğine sahip olmak ve insiyatif kullanabilmek

Yeniliklere açık olmak

Organizatör Maaşları Ne Kadardır?

Organizatörlerin ne kadar maaş alacakları, tamamen kendi yetenek ve becerilerine, yaptıkları organizasyonların büyüklüğüne ve başarısına göre değişiklik gösterir. İşe yeni başlayan organizatörlerin alacağı maaşlar yaklaşık olarak yıllık; 38.000 TL ile 42.000 TL arasında değişir. İşinde deneyim kazanan organizatörlerin ise yıllık maaşları, 42.000 TL ile 55.000 TL arasında değişir.

İşinde tecrübeli be başarılı yöneticilerin alacakları maaşlar ise, 63.000 TL ile 80.000 TL arasında maaş alır. Etkinlik yöneticisi olmak istiyorsanız otel yönetimi, iş yeri yönetimi gibi alanlarda yönetim yapmanız işinizi kolaylaştırır. Bu alanda deneyim kazanmak için çeşitli etkinliklerde görev almanız gerekir. Alanında ilerleyen kişiler kariyer yapma ve daha büyük etkinliklerde yer alma şansı yakalıyor.

Organizatörlerin İş İmkanları Nelerdir?

Organizatörler, kamuda ve özel sektörde çalışma imkanı bulabiliyor. Bu kişiler genellikle ofis ortamında çalışıyor olsa da müşterileri, tedarikçileri, sponsorları, mekanları ve ortakları ziyaret etmeleri gerekir. Organizatörler konser, seminer, eğlence gibi pek çok farklı etkinlik düzenleyebilir. Organizatörler kamu, kurum ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda görev alabilirler.