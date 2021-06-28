Orb Nedir Ve Nasıl Görünür? Orb Renkleri Ve Anlamları

ORB'lar hem fotoğraflarda hem de videolarda görünebilir. Bunun dışında belirli bir frekans aralığında bu varlıkların seslerini duymak da mümkündür.

ORB Nedir ve Nasıl Görünür?

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde ORB olarak adlandırılan canlıların, doğaüstü varlıklar olduğuna inanılıyor. Dünyanın farklı kesimlerinde çekilen yüzlerce fotoğrafta görünen bu varlıklar, beş boyutludur. Tıpkı insanlar gibi içlerinde iyi ve kötü olanları vardır.

İyi ORB'ler, çevredeki negatif enerjiyi çekerek kişilerin mutlu ve huzurlu olmasını. Kötü ORB'ler ise daha fazla negatif enerjinin ortaya çıkmasına neden olur.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde bu varlıkların ölmüş insanların ruhları olduğuna inananlar da var. Bu inanca göre ORB'ler, cennete ya da cehenneme gönderilmeyen, ruhları öte aleme geçememiş kişilerdir. Yaygın bir inanışa göre ise ORB insanlara yardım etmek için dünyada kalmayı seçen ruhlardır.

ORB'ler hakkında sayısız teori var. Bunlardan bir diğeri şu şekilde özetlenebilir: Belli bir frekans aralığının üstünde görülebilen ve algılanabilen ORB'lrr başka bir galaksiden ya da boyuttan gelmiş uzaylılardır. Işık küresi şeklinde görülen bu varlıklar insanların yaşam biçimlerini, özelliklerini ve hareketlerini incelemek için dünyaya gelmiştir.

Diğer tüm teoriler gibi bu teori de bilimsel bulgularla desteklenmediği için kanıtlanamamıştır.

ORB'lerin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kalabalık gruplar halinde hareket ederler.

2- ORB'ler öncesinde fotoğraf makinesine bağlı hatalardan kaynaklanan ışık lekeleri zannedilmiştir. Ancak laboratuvar ortamında yapılan araştırmalarda, incelenen fotoğraflarda herhangi bir hataya rastlanmamıştır.

3- Bu varlıkların melekler olduğuna inanan kişiler de mevcut. Bu kişilere göre beyaz renkli ORB'ler melektir ve melekler soyut varlıklar olduğu için çıplak gözle görünmeleri mümkün değildir.

4- Bu varlıkların ışık hızında hareket edebildikleri ve istedikleri her kılığa girebildikleri de öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.

5- Fotoğraflarda görülen ORB'lerin herhangi bir bilimsel açıklaması yoktur. Bu da onların metafiziksel birer varlık olduğu görüşünü destekler niteliktedir.

6- Metafizik ve spiritüel gibi alanlarda eğitim görmüş bazı medyumlar, ORB'ler ile konuştuklarını iddia etmiştir.

7- Başka bir teoriye göre ise ORB'ler insanların fotoğrafı çekerken hissettiği duyguların bir yansıması. Koyu renkli ışık küreleri olumsuz duyguların bir yansıması iken, pembe ve beyaz gibi açık renkli küreler hissedilen pozitif duyguların birer uzantısı.

ORB Renkleri ve Anlamları

ORB'ler farklı renklerde görülebilir ve her rengin farklı bir anlamı vardır. Bazı uzmanlar, fotoğraflarda beliren ışık kürelerinin rengine bakılarak, karakter analizi yapılabileceğini iddia ediyor.

1- Koyu kırmızı ve bordo:

Koyu kırmızı ve bordo renkli ORB'ler, öfke, tatminsizlik ve sabırsızlık anlamına gelir.

2- Beyaz:

Beyaz ışık küreleri saflığı ve masumiyeti temsil eder. Birçok kişiye göre beyaz ORB'ler melektir.

3- Mavi:

Anlamı: Huzur, mutluluk, neşe.

4- Yeşil:

Barış, dinginlik, iç huzur.

5- Turuncu:

Metafizik öğretilerde turuncu, hem koruyucu hem de iyileştirici bir güce sahiptir. Fotoğraflarda ortaya çıkan turuncu ışık küreleri de şifa anlamına gelir.

6- Siyah:

Anlamı: Karamsarlık, muğlak fikirler, kafa karışıklığı ve ruhsal acı.

7- Sarı:

Anlamı: Bilgelik, sessizlik.

8- Altın Rengi:

Özgürlük arayışı