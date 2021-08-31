Opet Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Opet Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi  

Opet adıyla anılan petrol istasyonları Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren bir firma olarak bilinmektedir.

Opet Hangi Ülkenin Markası?

Opet adıyla bilinen marka Türkiye'ye ait olan bir petrol istasyonları şirketi olarak ifade edilmektedir.

Opet Nerede Üretiliyor?

Opet firması, üretimini İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirmektedir.

Opet Ne Zaman Kuruldu?

Opet şirketi, 1992 yılında kuruldu.

Opet'in Sahibi Kim?

Opet petrol istasyonları şirketinin sahibi, Öztürk Group Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk olmaktadır.

Opet'in Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Opet firması, 1992 yılında kurulup 2002 yılında Koç Holding Enerji Grubu ile %50 ortaklık yapan bir şirkettir. Opet, ticari ve endüstriyel yakıtlar, çeşitli madeni yağlar satan ve uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren bir akaryakıt işletmesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.