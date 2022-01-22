Önlisans nasıl yazılır? Önlisans kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Ön lisans kelimesi iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bir kelimedir.

Ön Lisans Nedir?

Ön lisans Türkçe de sık sık kullanılan kelimelerden biridir. Ön lisans programı yükseköğretim programlarından bir tanesidir ve iki yıllık bir süreçtir. Öğrencilerin 4 yarıyıl okuyarak mezun olduğu bir programdır.

Ön Lisans Kelimesi Nasıl Yazılır?

Ön lisans kelimesi konuşma dilinde ve yazı dilinde sık sık kullanılan bir kelimedir. Konuşma dilinde herhangi bir karışıklığa neden olmasa da yazı dilinde bu durum tam tersidir. Ön lisans kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli olarak karıştırılabilir. İki kelimeden oluşan ön lisans kelimesi ayrı yazılır.

Ön Lisans kelimesinin TDK’ya göre Doğru Yazımı Nedir?

Ön lisans kelimesinin doğrusu sürekli karıştırılır. Bunun sebebi ise iki kelimeden oluşmasıdır. Ön ve lisans kelimelerinden oluşan ön lisans kelimesi TDK’ya göre ayrı yazılmalıdır. Ön lisans kelimesinin doğru yazımında ön ve lisans kelimeleri arasında boşluk olmalıdır.