Önlisans nasıl yazılır? Önlisans kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Önlisans nasıl yazılır? Önlisans kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Önlisans nasıl yazılır Önlisans kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Türkçe de yazım kuralları dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biridir. İlkokulda Türkçe derslerinde yazım kuralları öğrencilere öğretilmeye başlar ve eğitim hayatları boyunca devam eder. Yazım kurallarında kelimelerin doğru yazımı gibi birçok kural bulunmaktadır. Kelimeler bazı zamanlar Türkçe de okunduğu gibi yazılmaz. Bu da yazım yanlışlığına neden olabilir. Türkçe de yazımı sık sık karıştırılan kelimelerden biri de önlisans kelimesidir. Önlisans nasıl yazılır? Önlisans kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? Sizler için ön lisans kelimesi hakkında merak edilenleri derledik.

Haberin Devamı

  Ön lisans kelimesi iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bir kelimedir. 

 Ön Lisans Nedir? 

 Ön lisans Türkçe de sık sık kullanılan kelimelerden biridir. Ön lisans programı yükseköğretim programlarından bir tanesidir ve iki yıllık bir süreçtir. Öğrencilerin 4 yarıyıl okuyarak mezun olduğu bir programdır. 

 Ön Lisans Kelimesi Nasıl Yazılır? 

 Ön lisans kelimesi konuşma dilinde ve yazı dilinde sık sık kullanılan bir kelimedir. Konuşma dilinde herhangi bir karışıklığa neden olmasa da yazı dilinde bu durum tam tersidir. Ön lisans kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli olarak karıştırılabilir. İki kelimeden oluşan ön lisans kelimesi ayrı yazılır. 

 Ön Lisans kelimesinin TDK’ya göre Doğru Yazımı Nedir? 

 Ön lisans kelimesinin doğrusu sürekli karıştırılır. Bunun sebebi ise iki kelimeden oluşmasıdır. Ön ve lisans kelimelerinden oluşan ön lisans kelimesi TDK’ya göre ayrı yazılmalıdır. Ön lisans kelimesinin doğru yazımında ön ve lisans kelimeleri arasında boşluk olmalıdır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe