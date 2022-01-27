Önayak nasıl yazılır? Önayak kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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''Ön'' ve ''ayak'' kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Önsöz 2- Ön İzleme 3- Öncü 4- Önder 5- Önlük

6- Giderayak 7- Ayaküstü 8- Ayakkabı 9- Ayakçı 10- Ayak Bağı

Önayak Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sık sık kullanılan önayak kelimesi, aracı ve öncü olmak manasına gelir. Cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılan bu sözcüğün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

ÖNAYAK

Önayak Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. Önayak kelimesi de birleşim bir isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

ÖNAYAK - Doğru

ÖN AYAK - Yanlış

Önayak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Doğru mesleği seçmemde bana önayak olduğu için ona bir ömür minnettar kalacağım. (Doğru Kullanım)

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2- Bu üniversiteyi ve bölümü seçmemde bana hem ailem hem de rehber öğretmenim ön ayak oldu. (Yanlış Kullanım)