Yeni rektörler görevi devralıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal, görevine başladı. OMÜ Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim töreninde Prof. Dr. Ünal, görevi Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten devraldı. Ünal, dünyada yeni bir düzen kurulduğunu ve Türkiye'nin kaybedecek zamanı olmadığını belirterek, üniversitenin eğitim kalitesini daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediğini söyledi. OMÜ için eski ve yeni dönem olmadığını, çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitenin adını yurtdışında daha fazla duyurmayı amaçladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Yavuz Ünal'a görevinde başarılar diledi.





FÜ’NÜN YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. GÖKTAŞ GÖREVE BAŞLADI

Fırat Üniversitesi’nin (FÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş göreve başladı. Prof. Dr. Göktaş, 2012 yılından bu yana FÜ rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ’dan görevi devraldı. Göktaş, rektörlük binasında düzenlenen törenle cübbesini giyerek göreve başladı. Başarılı bir üniversitede göreve başladığını belirten Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve kendilerine teklif eden YÖK Başkanı Yekta Saraç’a teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Üniversiteler evrensel kurumlar. Üniversiteleri dar bir alana hapsetmek hem bulunduğu şehri hem de üniversiteye zarar verir. Bir Erzurumlu kardeşiniz olarak hizmeti yürüteceğim. O yüzden ben bütün gayretimle hocamın bıraktığı yerde gözünden kaçtığı noktaları belki unutmuş olabilir, ben hocamızın çok başarılı bir dönem sergilediğini biliyorum. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız hocamızın gözünden kaçan noktaları yakalayıp onun üzerine katkı kurmak, üniversitemizde kurumsallaşma adına bir sistem geliştirmek. Üniversitemizi, bilimsel arenada ülkemize ve dünyaya yakışır bir üniversite olma yolunda gayret sar edeceğiz” dedi.

Görevi teslim eden Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, “Sekiz yıl boyunca bizi eleştirileriyle doğru yönlendirenler oldu. Ben, herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de, bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde üniversitemizin gelişmesi konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.