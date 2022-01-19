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Olgunlaşma Enstitüleri için yeni dönem

#Olgunlaşma Enstitüleri#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Mesleki Ve Teknik Eğitim
Olgunlaşma Enstitüleri için yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022 yılı, olgunlaşma enstitülerinin daha çok başarılar elde ettiği ve farklı süreçlerin yaşandığı yeni bir dönem olsun istiyoruz. Klasik kalıplardan çıkarak moderni gelenekselle harmanlayıp yeni ürünler ortaya koyacağız" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, olgunlaşma enstitülerinin etkinliği ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla istişare ve değerlendirme toplantısında enstitü müdürleriyle bir araya geldi. Bakan Özer'in başkanlık ettiği toplantıya Bakan Yardımcıları Nazif Yılmaz ve Sadri Şensoy ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile olgunlaşma enstitüsü müdürleri katıldı.

Toplantıda olgunlaşma enstitüleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Bakan Özer, olgunlaşma enstitülerinin geleneksel yaklaşımları inovatif şekilde yeniden ele alması gerektiğini ifade etti.
Olgunlaşma enstitülerini birer AR-GE merkezine dönüştürmek için yeniden yapılandırdıklarını ve altyapılarını güçlendirmek üzere 6 milyon liralık başlangıç destek ödeneğini de enstitülere gönderdiklerini belirten Özer, buralarda fikrî mülkiyet çalışmaları yapılmasını önemsediklerini söyledi.

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Türkiye’de 24 olgunlaşma enstitüsünün bulunduğunu hatırlatan Bakan Özer, olgunlaşma enstitülerinin daha fazla etkin olması gerektiğini vurgulayarak “2022 yılı, olgunlaşma enstitülerinin daha çok başarılar elde ettiği ve farklı süreçlerin yaşandığı yeni bir dönem olsun istiyoruz. Klasik kalıplardan çıkarak moderni gelenekselle harmanlayıp yeni ürünler ortaya koyacağız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte aktif olmaları için olgunlaşma enstitülerimize her türlü katkıyı vereceğiz" dedi.

Geleneksel formların önemli olduğunu, bunun gelecek nesillere aktarımını da önemsediklerini dile getiren Özer, “Bu potansiyeli farklı yerlere taşımamız lazım. Bizim medeniyetimiz ve kültürümüzle ilgili en büyük katkımız, bu olacak" diye konuştu.

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