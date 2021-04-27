Okullaşma ve mezuniyet oranında kız öğrenciler erkekleri geçti

Veriler, zorunlu eğitim kademelerinde bile yüzde 100 olmasa da, kız çocukların eğitimiyle ilgili ilerleme umut verici oldu.

OKULÖNCESİNDE ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurmu’nun (TÜİK) Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistikleriyle değelrendirdiği verilere göre; beş yaş net okullaşma oranı, 2015-2016 öğretim yılında yüzde 67,2’yken 2019-2020 öğretim yılında yüzde 75,1 oldu.

KIZ ÇOCUKLARDA OKULLAŞMA ORANI YÜKSEK

Ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı ise 2019-2020 öğretim yılında yüzde 95,9 oldu. Ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocuklar için yüzde 95,7, kız çocuklar için yüzde 96,1 olduğu görüldü.

OKUL TAMAMLAMA ORANLARI ARTTI

Verilere göre, eğitim kademelerine ve cinsiyete göre okul tamamlama oranlarına bakıldığında yıllara göre bir artış gözlendi. İlkokul tamamlama oranı 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 97,7 iken bu oran 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,6 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 94,1 iken bu oran 2019- 2020 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 97,7 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 58,8’den yüzde 70,3’e yükseldi.

KIZLARDA DAHA YÜKSEK

Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde erkek çocuklar için yüzde 67,8, kız çocuklar için yüzde 72,9 olduğu görüldü.