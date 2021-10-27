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Okullarda kış nasıl geçecek?

#Okullarda#Kış#Nasıl Olacak?
Okullarda kış nasıl geçecek
Seda Nur BAŞPINAR

Eylül ayından itibaren salgın önlemleri kapsamında devam eden yüz yüze eğitim birçok yeniliği ve soru işaretini beraberinde getirdi. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bu soru işaretlerinden biri de “Okullar kışı nasıl geçirecek?” oldu. Veliler, okullarda kış mevsimine özel olarak yeni önlemler alınıp alınmayacağını merak ediyor. Havaların soğumaya başlamasıyla her yıl olduğu gibi kaloriferler açıldı ancak önceki yıllardan farklı olarak camlar kapanmadı.

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Yüz yüz eğitimde yaklaşık 8 hafta geride kaldı. Bu süreç içerisinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yaptığı son açıklamaya göre bin 817 sınıf karantinaya alınarak uzaktan eğitime geçti. Kış şartlarında mecburen kapalı ortamda daha çok vakit geçirileceği için bu sayının artıp artmayacağı önümüzdeki günlerde görülecek. Veliler, sürekli havalandırılması gereken sınıflarda pencereler öğrencilerin üşümemesi için kapanırsa ve Beden Eğitimi gibi bahçede ya da spor salonunda işlenen dersler de kapalı alanlara taşınırsa bulaş riski artar diye tedirgin. Milli Eğitim Bakanlığı’na ve İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki devlet okullarına kışa nasıl hazırlandıklarını sorduk:

MEB: KIŞIN DA AYNI ÖNLEMLER GEÇERLİ
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), şu an için okullara kış mevsimi için ayrı bir yönerge gönderilmeyeceğini, dönem başında okullara gönderilen ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ ve’Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’nde yer alan yönergelerin aynen geçerli olduğunu söyledi.

REHBER VE KILAVUZ NE DİYOR?
Kılavuzda yer alan yönergelere göre; havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmalı, havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmalı, temiz hava debisi artırılmalı dersliklerdeki panolara, ekranlara ve ortak alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler asılmalı. Rehbere göre ise ders sırasında sınıf pencereleri, öğrenciler açısından düşme ve çarpma gibi risk yaratmayacak şekilde önlemler alınarak mümkün olduğunca açık tutulacak ve doğal havalandırma sağlanacak. Teneffüslerde mümkün olduğu kadar tüm öğrenciler açık alana çıkartılacak, pencereler ve kapı tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde sınıfın en az 10 dakika süre ile havalandırılacak, okulun ortak kapalı alanlarındaki pencereler sürekli açık bırakılarak binanın mümkün olduğu kadar havalandırılması sağlanacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalar için ise; havalandırma mümkünse tamamen temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılacak, havalandırma mümkün olan en düşük hızla çalıştırılacak ve havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa pencereleri açılabilen alanlarda doğal havalandırma tercih edilecek.

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GEREKİRSE HERKES MONTLA OTURACAK
Konuştuğumuz okul müdürleri ve öğretmenler ise içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, sınıfları doğal yollarla havalandırmaya devam edeceklerini, gerekirse öğretmen ve öğrencilerin üşümemek için montla oturacaklarını ancak camları kapatmanın bu şartlarda mümkün olmadığını söylüyor. Tavanı yüksek binaların havalandırma açısından daha avantajlı olduğunu belirten okul yöneticileri, “ancak soğuk hava koşullarında açık bırakılan cam ve kapıların okulların ısınma maliyetini bu kış artacağını tahmin ediyoruz” diyorlar. Okul yöneticileri, Beden Eğitimi gibi mümkün olduğunca bahçede yapılan uygulamalı derslerin hava şartlarının uygun olmadığı günlerde teorik olarak sınıfta işlenmek üzere programlandığı belirtiyorlar.

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BAZI OKULLAR HAVALANDIRMA SİSTEMİ KULLANIYOR
Bazı devlet okullarında okul aile birliklerinin desteğiyle havalandırma sistemi kuruluyor. Özel okullarda ise bina havalandırma sistemleri daha yaygın olarak kullanılıyor. Ancak okulların tamamında böyle bir imkan olmadığı için çözüm pencere ve kapıları açık bırakarak hava sirkülasyonunu sağlamaya çalışmak oluyor.

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#Okullarda#Kış#Nasıl Olacak?

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