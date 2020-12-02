Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Okul öncesi öğretmenlerin eğitiminden geçmiş olan çocuklar, gelecekte daha yaratıcı, sosyalleşmekte güçlük çekmeyen, karşılaştıkları problemleri halletmekte daha bağımsız ve özgüvenli olabilmektedir. Dolayısıyla okul öncesi öğretmenliği, bir çocuğun birey olma yolundaki en önemli yapı taşını yerine oturtan saygın ve önemli bir meslektir.

Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Okul öncesi öğretmenliği bölümü, lisans düzeyinde eğitim veren, bir öğretmenlik programıdır. Çocukların temel insani becerilerini geliştirmenin yanı sıra, ilkokul çağına gelmeden önce kalem tutma, çizgi çizme, defter-kitap kullanma hususundaki basit becerileri de kazandırmayı hedefler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Nedir?

0-6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim, öğretim verebilecek ve yeterli biçimde yakınlık ve bağ kurabilecek kişilerin tercih etmesi gereken bir bölüm olan okul öncesi öğretmenliği, eğitim öğretim sürecinin ilk ve en önemli basamağında hizmet veren bir öğretmenlik dalıdır.

Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümünün Amacı Nedir?

Eğitim-öğretim sürecine katkısı bakımından okul öncesi öğretmenliği, aile ve yakın çevresinin dışına ilk kez çıkmaya başlayan ve yabancı bir ortamda sosyal çevre edinmeye çalışan çocukların, bu yabancı çevreye uyum sağlayabilme ve topluluk çalışmalarına katkı sunabilme özgüvenini ve becerisini geliştirmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Okul öncesi öğretmenleri, eğitim öğretim yılı başlamadan o yılın işleyişini düzenler ve planlar. Ders alanını, verilecek eğitimin amaçları çerçevesinde dizayn eder. 0-6 yaş aralığından hangi gruptaki çocuklarla çalışacaksa, yapacağı etkinlikleri ve kullanacağı malzemeleri, o yaş grubunu dikkate alarak tasarlar veya seçer. Çocukların bireysel ihtiyaçlarını ve tavırlarını gözlemleyip analiz ederek çocuk hakkında veri toplar. Bu verileri çocuğu daha uyumlu, sosyal, yeteneklerini kullanabilen ve geliştirebilen biri haline getirmek için doğru biçimde kullanır. Velilerle uyum ve temas içinde, aldığı eğitimin ev yaşantısındaki etki ve kalıcılığını takip eder.

Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Okul öncesi öğretmenliği, üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunan 4 yıllık lisans programlarıdır. Bununla birlikte okulun bölüm için uygun gördüğü eğitim diline göre, bir hazırlık programı uygulanıyor olabilir. Eğer İngilizce eğitim veren bir okul ise, hazırlık muafiyet sınavından geçilemediği takdirde 1 yıl zorunlu hazırlık programı almak ve bu dersleri de vermek gerekecektir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bölüme girebilmek için yeteli puanı almak ve uygun sıralama aralığına girebilmek yeterlidir. Ancak okulda ve meslekte mutlu ve başarılı olabilmek için, en temel kriter çocuklarla etkileşim kurma kabiliyeti ve isteğidir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

Okul öncesi öğretmenliği, birçok okulda Türkçe eğitim vermektedir. Ancak bir misyon olarak İngilizce eğitim veren Boğaziçi Üniversitesi gibi okullarda, bütün bölümler gibi okul öncesi öğretmenliği de İngilizce dili ile eğitim vermektedir. Bunun yanı sıra birçok okul, öğrencilerine gönüllü hazırlık okuma imkanı sunar ve eğitim dili Türkçe olsa bile, her bölümden öğrenci hazırlık programına kaydolup bir sene İngilizce hazırlık almayı tercih edebilir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversite hazırlık sınav sistemlerinden sonuncusu olan TYT, AYT sınav sonuçlarının, SÖZ puan türü ve bu puan türündeki başarı sırasına göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Türkiye'deki bütün bölümlerin birinci sınıflarına zorunlu olan İngilizce, İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı gibi ortak zorunlu derslerin yanı sıra, psikoloji, eğitim bilimleri, temel anatomi gibi birçok gruptan dersler verilmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

KPSS'den yeterli puan alınırsa kamu kurumlarına atanmak mümkündür. Ancak birçok özel kurumda da okul öncesi öğretmenliği mezunları için çalışma imkanı sunulmaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Gerek MEB bünyesindeki anaokulları, özel gereksinime sahip okulların ana okulu bölümleri gibi kamu kurumları; gerekse özel sektörde işletilen kreşler, özel okullar gibi kurumlarda iş bulabilirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Her ne kadar akla ilk gelen çalışma alanı temel düzey ve devlet okulları olsa da, özel gereksinime sahip çocukların eğitimini sağlayan rehabilitasyon merkezlerinde de öğretmen olarak çalışabilir, ya da gerekli denetimlerden geçerek bir kreş ya da rehabilitasyon merkezi açıp işletme yetkisi de alabilirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

En yüksek puanlıları Boğaziçi, ODTÜ gibi devlet üniversitesi olmak üzere, yirmiyi aşkın başka birçok devlet ve vakıf üniversitesinde bu bölüm mevcuttur.