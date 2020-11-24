Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Okul öncesi öğretmenliği, çocukların ilkokuldan önceki eğitim hayatlarında destek sağlar. Bu bölümün öğretmenleri çocukları hayata hazırlar.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Okul öncesi öğretmenliği bölümü bu alanda çalışacak bilgili ve donanımlı öğretmenler yetiştirir. Günümüzde okul öncesi eğitime olan ilgi artıyor. Bu ilginin artması ile birlikte okul öncesi öğretmenlere olan talep de hızla artıyor. O nedenle okul öncesi öğretmenliği bölümü her yıl gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Okul Öncesi Öğretmenliği Nedir?

Okul öğrencisi öğretmenliği özellikle ilkokul çağından küçük çocukların eğitim ve gelişimlerini yakından izleyen öğretmenlik dalıdır. Okul öncesi öğretmenleri, öğrencileri hayata hazırlarlar. Bu kapsamda da çeşitli eğitimler verirler. Bunun için okul öncesi öğretmenliğinde bilgili ve donanımlı olmak da çok önemlidir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Günümüzde çocukların okul öncesi eğitim alması teşvik ediliyor. Bu kapsamda okullar artarken okul öncesi öğretmenliği bölümü de yoğun ilgi görüyor. O nedenle okul öncesi öğretmenliği bölümü bu sektörde çalışacak olan öğretmenleri yetiştirir. Bu bölümden mezun olan kişiler okul öncesi kurumlarda rahat bir şekilde iş bulabiliyorlar.

Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Okul öncesi öğretmenleri mezun olduktan sonra çeşitli eğitim kurumlarında rahat bir şekilde iş bulabilirler. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okullar ve devlet okullarında da çalışılabilir. Meslek hayatları boyunca çeşitli eğitim kurumlarında çalışabilen okul öncesi öğretmenleri aynı zamanda akademik kariyer de yapabilirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Okul öncesi öğretmenliği üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlıdır. Üniversitelerdeki okul öncesi öğretmenliği bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümde verilen dört yıllık eğitimin ardından ise üniversiteden "Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Diploması" ile mezun olunur.

Okul Öncesi Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Okul öncesi öğretmenliğini seçmek isteyen kişiler çocukları sevmeli ve onlara bir şeyler öğretmeyi istemeliler. Öğrencilere öğrenmeyi ve öğretmeyi seven kişiler bu bölümleri tercih etmeliler. Aynı zamanda okul öncesi öğretmenliğini seçmesi gereken kişiler çocuklar ile rahat iletişim kurabilmeli ve sorumluluk sahibi olmalılar. Aynı zamanda üniversite sınavında da yeterli puan alındıktan sonra bu bölümlerden biri seçilebilir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde bulunan özel üniversitelerde öğretim dili İngilizce olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra devlet üniversitelerinde ise okul öncesi öğretmenliği bölümü öğretim dili Türkçedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Günümüzde üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı olan okul öncesi öğretmenliği bölümü sözel puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu nedenle okul öncesi öğretmenliği bölümünde okumak isteyen kişilerin üniversite sınavında Türkçe ve sosyal bilgiler sorularını çözmeleri gerekir

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerine eğitim felsefesi, özel eğitim, sınıf yönetimi ve eğitim sosyolojisi gibi dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra bu bölümün dersleri arasında anne çocuk sağlığı ilkyardım, Türkçe yazılı anlatım ve Türkçe sözlü yardım yer almaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Okul öncesi öğretmenliğinin iş olanakları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan kişiler çeşitli eğitim kurumlarında işe başlayabilirler. Aynı zamanda özel okullarda ve devlet okullarında da çalışılabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan kişiler eğitim kurumlarında ve gündüz bakım evlerinde çalışabilirler. Özel sektörde çalışmak istemeyen kişiler akademik kariyer de yapabilirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde ve devlet sektöründe çalışabilirler. Devlet sektöründe çalışmak isteyen kişiler Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdikten sonra yeterli puanı alabilirler. Yeterli puanın alınmasının ardından istenilen okul öncesi öğretmenliği bölümü tercih edilebilir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde okul öncesi öğretmenliği bölümü olan pek çok üniversite bulunmaktadır. Özellikle Maltepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen öğrenciler doğru üniversiteyi tercih edebilirler.