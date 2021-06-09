Ohal Nedir? Olağanüstü Hal Şartları Nelerdir, Hangi Durumlarda Uygulanır?

OHAL, yurt genelinde toplamda 6 ayı geçmeyecek şekilde ilan edilebilir.

OHAL Nedir?

OHAL kararı alındığında, Resmi Gazetede yayınlanır ve tüm yurt geneline bilgisi verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onay vermesiyle birlikte OHAL resmi olarak faaliyete girer. Onay verilmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi bir toplantı düzenler. Meclis, OHAL süresini üzerinde bazı değişiklikler yapabilir. Duruma göre OHAL süresi değişiklik gösterebilir. Bakanlık Kurulu, her OHAL ilan edilişinde dört ayı geçmeyecek şekilde düzenleme yapabilir ve yeniden düzenleyebilir. Durumun düzelmesiyle birlikte OHAL kaldırılabilir.

Bakanlar Kurulu, OHAL süresinin uzatılmasında ve kaldırılmasında yetkilidir. Milli Güvenlik Kurulu, OHAL konusunda bilgi alınabilecek bir kuruldur. Bakanlar Kurulu, OHAL süreciyle ilgili Milli Güvenlik Kurulu'ndan bilgi alarak, süreyi uzatır veya OHAL durumunu kaldırır. Olağanüstü hal kararlarının hangi sebeple alındığı ve ne kadar süreyle olduğu radyo ve televizyonlar aracılığıyla tüm yurda bildirilir. OHAL halindeyken Cumhurbaşkanı aracılığıyla Bakanlar Kurulu, OHAL süresince bazı kararnameler oluşturabilir.

Oluşturulan kararnameler, Resmi Gazetede yayınlanarak tüm herkese bildirimi yapılır. Kararnameler tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi onayına sunularak, onay alınır. OHAL kararı yayınlandıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi OHAL durumuna onay verir. Onay verilmesiyle birlikte belirlenen bölgelerde OHAL şartları yerine getirilir. Uygulanacak olan sıkı yönetim şartları çıkarılacak olan kararnamelerle birlikte değiştirilebilir. Kararnameler Cumhurbaşkanı onayıyla, Bakanlar Kurulu'na iletilir.

Olağanüstü Hal Şartları Nelerdir? Hangi Durumlarda Uygulanır?

Olağanüstü hal kararı alınmadan önce, Bakanlar Kurulu bir toplantı yaparak durumu değerlendirilir. Güvenlik Kurulu oluşan durumlarla alakalı bilgilendirme yaparak tüm bilgileri Bakanlar Kurulu'na iletir. Bakanlar Kurulu'na gelecek olan bilgiler neticesinde OHAL ilan edilir ve Türkiye Büyük Meclisi'ne onay almak için gönderilir. Verilen OHAL kararı sonrasında, uygulanabilecek bazı yükümlülükler bulunur. Olağanüstü hal oluşmasının şartları da merak edilen bir konudur. Kişiler OHAL hakkında detaylı araştırmalar yaparak, şartlarını da öğrenmek istiyor. OHAL gerektiren durumlar şu şekilde sıralanabilir;

Anayasa oluşturduğu demokrasi düzenlerinin veya temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına teşebbüs edilmesi

Savaş oluşma durumu veya savaşı işaret eden durumlar

Ayaklanma yaşanması

Vatana karşı bir eylem yapılması

Ülkenin bölünmezliği içerden veya dışardan tehlikeye sokabilecek durumlar

OHAL kararı alındığında, yurt genelinde bazı şartlar oluşturulur. Tüm yurt genelinde veya belirlenen bölgede belirlenen şartlara uyulması sağlanır. Alınan tüm kararlar Türkiye televizyon ve radyo programlarından bildiriyle yayınlanır. OHAL kapsamında alınabilecek tedbirler şu şekilde sıralanabilir;

Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması

Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması