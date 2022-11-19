Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı yapıldı

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Aday öğretmenlere; ‘öğretme ve öğrenme süreçleri alanından 15, ölçme ve değerlendirmeden 12, özel eğitim ve rehberlik bölümünden 15, eğitim araştırmaları ve AR-GE çalışmalarından 10, eğitimde kapsayıcılıktan 12, çevre eğitimi ve iklim değişikliğinden 10, sosyal iletişimden 10, dijital yetkinlikten 8, okul güvenliğinden 8’ olmak üzere 100 soru soruldu. 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

GENEL YORUM: SORULAR KOLAYDI

Uzman ve baş öğretmen adayları sınav saatinden yaklaşık bir saat önce sınav merkezlerine gelmeye başladı. Sınava giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salona yerleştirmelerin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09:30’da sınava katılacakları binada hazır bulundu. Sınav öncesi soruları merak ettiklerini ve heyecanlı olduklarını söyleyen aday öğretmenler, sınav sonrası soruların kolay olduğunu söyledi. Adayların birçoğu sınavda verilen sürenin tamamını kullanmadan soruları cevaplayabildi. Sınavdan çıkan öğretmenler okul kapıları önünde soruları değerlendirdi.

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ADAY ÖĞRETMENLER SINAVI DEĞERLENDİRDİ

İstanbul Bakırköy Emlak Kredi Bankası Ortaokulu’ndaki adaylar sınav sonrası şunları söyledi:

Murat Kendir (Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi): Mesleğin 31’inci yılında girdiğim bu sınava hazırlanmadan katıldım. Sorular yoruma dayalıydı ve birikimimizle yapabileceğimiz türdendi. Kolay olmasının etkisiyle erken çıktım ve tahmin ettiğim gibi iyi geçti. Bilmemiz gereken şeyleri sordular. Yapay zekayla ilgili bir soru vardı biraz çelişkiliydi ancak klasik öğrenci psikolojisinde olduğu gibi sınavdan çıkınca aklımdan sorular uçtu.

Emine Tan (Kartaltepe İlkokulu): “33 yıllık öğretmenlik kariyerimin ardından kendimi öğrenci gibi hissettim. Sınavım iyi geçti sorular yapılabilir düzeydeydi. Bu sınavın ardından yapılacak özlük haklarındaki iyileştirme hepimiz için iyi olacak.”

Mehmet Sağlam (Nuri Pakdil Ortaokulu): “23 yıldır öğretmenim güzel bir sınav oldu. Bakanlığımız kolay bir sınavla tüm öğretmenlere başarılı bir sınav geçirme fırsatı sundu. Tüm öğretmenlerimizin bu sınavı geçeceğini düşünüyorum. Öğretmenlere bu imkânı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Özlük haklarındaki iyileştirmenin devamının geleceğini düşünüyorum.”

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Sezai Çelik (Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlkokulu): “Sınava video izleyerek hazırlandım ve 600’e yakın soru çözdüm.En son sınava bundan 15 sene önce girmiştim. Sınavdaki görevli biraz ses yapıyordu, biz de zaman zaman gözetmenlik yaptığımız için öğrencilerle empati kurdum. Başarılı olduğumu düşünüyorum, sonuçları bekliyoruz.”

Sevil Şenulus (Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu): “Sorular çok kolaydı. Bütün öğretmenlerin çok fazla hazırlık yapmadan kolaylıkla yapabileceği şekildeydi. Birkaç tane bilgi sorusu vardı, geriye kalanlar belirli bir öğretmenlik geçmişi olanların tecrübeleriyle yapabileceği sorulardı. Başarılı bir sonuç elde edebileceğimi düşünüyorum.”

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SONUÇLAR 12 ARALIK’TA

Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve Uzman ya da baş öğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.