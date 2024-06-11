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Öğretmenlerin iller arası tayinleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Meb#Öğretmen#Tayin
Öğretmenlerin iller arası tayinleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 10:49

Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvurular 3-7 Haziran  arasında elektronik sistem üzerinden alınmıştı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından öğretmenlerin yeni isteğe bağlı tayin yerleri belli oldu. Buna göre, iller arası yer değiştiren öğretmenler 14 Haziran sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecekler.


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#Meb#Öğretmen#Tayin

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