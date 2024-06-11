Öğretmenlerin iller arası tayinleri belli oldu

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2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvurular 3-7 Haziran arasında elektronik sistem üzerinden alınmıştı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından öğretmenlerin yeni isteğe bağlı tayin yerleri belli oldu. Buna göre, iller arası yer değiştiren öğretmenler 14 Haziran sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecekler.



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