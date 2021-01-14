Öğretmenlerin aşılanma sırası belli oldu

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı.

Sağlık çalışanları, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlarla 65 yaş üstü vatandaşlara öncelik tanındı. Meslek gruplarının sıralandığı ikinci aşama ise şöyle:

- Milli Savunma Bakanlığı,

- İçişleri Bakanlığı,

- Kritik görevlerdeki kişiler,

- Zabıta, özel güvenlik,

- Adalet Bakanlığı,

- Cezaevleri,

- Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),

- Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları,

- Taşımacılık sektöründe çalışanlar.