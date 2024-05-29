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Öğretmenlere yeni müfredat eğitimi

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#MEB#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi Kursları#Öğretmenlere Yeni Müfredat Eğitimi
Öğretmenlere yeni müfredat eğitimi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 13:33

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi Kursları" başlattı. Yeni müfredat, hazırlık aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanları tarafından öğretmenlere anlatılacak.

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MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, yeni müfredatın uygulanması için kapsamlı bir eğitim programı hazırladı. Eğitici eğitimleri için toplam 61 farklı kurs programı planlandı. Yeni müfredatın amaçları, felsefesi, hedeflediği öğrenci profili, temel ilkeleri ve öneminin anlatılacağı eğitimleri, program çalışmasında görev alan akademisyenler ve uzmanlar verecek. Öğretim programlarında yapılan değişikliklerin inceleneceği programda, örnek tema, yeni yapı doğrultusunda ders planı hazırlama ve sunma, ölçme ve değerlendirme uygulama örneklerine yer verilecek. Bu kapsamda öncelikle 9 bini aşkın öğretmen, bir hafta süresince 40 saat sürecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi kursuna alınacak. Eğitim öğretim döneminin sona ereceği 14 Haziran’da kurslar tamamlanacak.

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720 BİN ÖĞRETMENE EĞİTİM VERİLECEK
Eğitici eğitimi alan öğretmenler ise görev yaptıkları illerdeki öğretmenlere müfredat değişikliklerini anlatacak. 720 bin öğretmene ulaşacak kurslar, 2 Eylül itibarıyla başlayacak mesleki çalışma döneminde yürütülecek. MEB, diğer yandan okul ve kurum yöneticilerine yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Yönetimi Eğitici Eğitimi Kursu" hazırladı. Bu kapsamdaki kurslara 1.120 okul yöneticisi katılacak. Eğitici eğitimi kursunu tamamlayan bu yöneticiler, toplam 94 bin 246 olan okul ve kurum yöneticisine eğitim verecek.

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#MEB#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi Kursları#Öğretmenlere Yeni Müfredat Eğitimi

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