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Öğretmenin Doğuşu’nu halk oyunlarıyla anlattılar

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#Öğretmenin Doğuşu#İstanbul#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmenin Doğuşu’nu halk oyunlarıyla anlattılar
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 09:59

Öğretmenlerden oluşan halk oyunları topluluğu, İstanbul TİM Gösteri Merkezi’nde halay, horon, zeybek ve balkan oyunlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gösteriyi seyretmeye gelenler kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu.

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Ritmik yaşam becerilerinin kazanılması, beden ve ruh sağlığının gelişimine katkı sağlanması amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen, konservatuvarların müzik ve dans bölümlerinden mezun olmuş, ortaokul ve liselerde görev yapan 50 müzik ve beden eğitimi öğretmeni tarafından oluşturulan halk oyunları ekibi 70 dakikalık gösterisiyle büyük beğeni topladı. Beden eğitimi ve müzik öğretmenlerinden oluşan halk oyunları ekibi 600 saatlik çalışma sonucunda ortaya çıkardıkları, 150 figür kombinasyonundan oluşan bir gösteri sundu.

Öğretmenin Doğuşu’nu halk oyunlarıyla anlattılar

DOĞUMDAN MESLEĞE ‘ÖĞRETMENİN HİKAYESİ’
Anadolu’nun dört bir yanından derlenen halk oyunları figürlerini, evrensel dans figürleriyle harmanlayan ekip ‘Öğretmenin Doğuşu’ isimli gösteride bir öğretmenin doğumundan, mesleğine uzanan yolculuğunu sahnede betimledi. Bir bebeğin anne karnındaki hareketleriyle başlayan ilk perde, ileride öğretmen olarak hayatına devam edecek bir insanın büyüme süreci ve öğretmen olmadan önceki üniversite yıllarının tasviriyle devam etti. İzleyici gösterinin kalanında ise, öğretmenin sınıfta öğrencilere rehberlik edişini, öğretmenlik sevgisiyle yurdun dört bir yanına gidişini izledi.

Öğretmenin Doğuşu’nu halk oyunlarıyla anlattılar
TÜRKİYE TURNESİ OLABİLİR
‘Öğretmenin Doğuşu’ gösterisinin koordinatörü Nurullah Şimşek çalışmaları ve sahnelenen gösteriyi şöyle anlattı: “Bakanlığımıza bağlı öğretmenlerimizden oluşturduğumuz 50 kişilik bir dans topluluğuyuz. Öğretmenin hikayesini anlattığımız bir kurgu planladık ve sahneledik. Burada öğretmenin doğumundan üniversite hayatına, atanmasından düğününe kadar geçtiği yolları izleyiciye sunduk. Modern dans ve halk oyunlarını sentezledik. Grup bundan sonraki performanslarını Türkiye turnesiyle sürdürebilir.”

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Öğretmenin Doğuşu’nu halk oyunlarıyla anlattılar

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Öğretmenin Doğuşu’nu halk oyunlarıyla anlattılar

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#Öğretmenin Doğuşu#İstanbul#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

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