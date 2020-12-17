Öğretmen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Öğretmen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Öğretmen olmak isteyen kişi ilk olarak hangi branşı seçeceğine karar vermelidir. Sonrasında ise seçtiği branşla ilgili olarak alması gereken eğitimleri tamamlamalıdır. Öğretmenler kendilerine verilen yetkili oldukları dersleri öğrencilerine anlatmakla görevlidir.

Öğretmen Nedir?

Öğretmen, bir sanat veya bilgiyi teknik bir şekilde öğrencilere anlatmayı meslek haline getirmiş kişidir. Kendilerinden beklenen gereklilikleri yerine getiren ve eğitimleri tamamlayan kişiler öğretmen olarak görev yaparlar. Öğretmenler sadece öğretim vermekle görevli olan kişiler değildir. Aynı zamanda da öğrencilerine eğitim verirler.

Öğretmen Ne İş Yapar?

Öğretmen, verdiği dersler ile ilgili olarak uygulama ve deney gerçekleştirebilir. Bilgi öğretmek için çalışan ve her zaman kendilerini geliştirmeleri gereken bireylerdir. Anasınıfı öğretmeni, sınıf öğretmeni, müzik öğretmeni, resim öğretmeni, biyoloji öğretmeni, edebiyat öğretmeni, matematik öğretmeni, coğrafya öğretmeni, tarih öğretmeni, fizik öğretmeni, kimya öğretmeni ve daha tüm öğretmenlik branşlarında eğitim alan kişiler mesleklerini yapmaya başlar.

Öğretmen Nasıl Olunur?

Üniversitelerin ilgili fakültelerinden alacakları eğitimi tamamladıktan sonra bir de formasyon alınması gerekmektedir. İlk olarak hangi alanda öğretmenlik yapacağınızı seçmeniz gerekir. Liseden mezun olduktan sonra TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli bir puan almanız gerekmektedir. Sonrasında üniversitede öğretmen olmak için eğitim alabileceğiniz bölümleri seçebilirsiniz. Başarılı bir şekilde eğitiminizi tamamladıktan sonra öğretmen olarak mezun olursunuz. Eğitim programınız da bulunan stajı yaptıktan sonra ise siz de istediğiniz kurumda öğretmen olarak çalışmaya başlarsınız.

Öğretmen Olma Şartları Nelerdir?

- İlk olarak öğretmen olabilmek için T.C. vatandaşı olmanız gerekmektedir.

- En az lisans mezunu olmak gerekmektedir.

- Eğitim Fakültelerinden mezun olunması gerekir.

- Öğretmenlik stajını yapmış olmak da öğretmen olmanın şartları arasında yer alır.

- Eğitim fakültesinden mezun değilseniz pedagojik formasyon almanız gerekecektir.

- Uyuşturucu ve alkol tedavi görmemeniz gerekir.

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

- Günlük ve yıllık planları yapar.

- Öğrencilerin ilerlemelerini ve gelişmelerini takip eder.

- Her yıl belirlenen müfredatı düzenli bir şekilde uygulamak.

- Anlatılacak olan derslerin planlarını doğru bir şekilde yapmak.

- Eğitim alanındaki tüm standartları geliştirmek ve iyi bir öğretim sunabilmek.

- Öğrencilere sosyal olarak çalışma imkanı sağlarlar.

Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Her yıl maaşlarda yapılan değişikliklerden öğretmenlerde elbette etkilenmektedir. En düşük öğretmen maaşı özel sektörde 2.300 lira civarında olmaktadır. Ortalama olarak 4020 lira maaş alan öğretmenler de bulunmaktadır. En fazla öğretmen maaşı ise 5024 lira olarak görünmektedir. Kpss sınavına girerek kamu sektöründe öğretmenlik yapma hakkı kazanan kişiler, özel sektörde çalışan öğretmenlere oranla daha yüksek maaş almaktadır.

Öğretmen İçin İş İmkanları Nelerdir?

Eğitim sektöründe çalışmakta olan öğretmenler, tercih ettikleri branşlara göre çok farklı alanlarda çalışma imkanı bulurlar. Genel olarak okullarda çalışan öğretmenler, yaşları 4 ila 18 arasında değişen pek çok kişiye eğitim verebilirler. Kamu da çalışmak isteyen öğretmenler ilk olarak ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS' den yeterli puanı almalıdır. Sonrasında ise tercih yaparak atanmaları gerekir. Böylece göreve başlayabilirler. Ataması yapılmayan öğretmenler ise özel sektörde kendilerine çalışma imkanı bulurlar. Özel okullarda, özel eğitim kurumlarında çalışmaya başlayabilirler. Sözleşmeli öğretmenlik de kadrolu öğretmenliğe geçiş yapamayan kişilerin çalışmayı tercih ettiği bir durumdur.