Öğretmen atamaları için başvuru duyurusu yayımlandı

Haberin Devamı

MEB tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri ili seçecek. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılacak.