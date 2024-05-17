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Öğretmen atamaları için başvuru duyurusu yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen Atamaları#MEB#20 Bin Sözleşmeli Öğretmen
Öğretmen atamaları için başvuru duyurusu yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 18:33

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu yayımladı.

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MEB tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri ili seçecek. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılacak.

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#Öğretmen Atamaları#MEB#20 Bin Sözleşmeli Öğretmen

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