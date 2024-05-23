Öğretmen adayları için sözlü sınav rehberi yayımlandı

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Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylar, KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak. Ardından belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav soruları elektronik kura ile belirlenecek. Daha sonra komisyon, adaya yöneltilecek soruların yer aldığı soru cevap kâğıdının çıktısını alacak. Soru cevap kâğıdında 3 soru yer alacak. Sorular; ‘Alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması, genel kültür, eğitim bilimleri’ konu başlıklarından oluşacak.

45 DAKİKA SÜRE VERİLECEK

Salon listelerinde ve sözlü sınav aday değerlendirme formlarında aday isimleri ve T.C. kimlik numaraları yer almayacak. Bunların yerine sözlü sınav giriş belgelerinde yer alan aday başvuru numaraları kullanılacak. Adaylar, komisyon üyelerine kimlik belgelerini hiçbir şekilde ibraz etmeyecek. Sözlü sınav sırasında adaylara en fazla 45 dakika süre verilecek.

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KAMERA KAYDI ALINACAK

Değerlendirme, adayların elektronik kura ile belirlenen sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar üzerinden yapılacak. Sözlü sınavların şeffaf ve güvenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla adayların sözlü sınav süresince verdikleri tüm cevaplar kamera kaydına alınacak ve adayların cevaplarını soru cevap kâğıdına el yazıları ile yazmaları istenecek. Adaylar sorulara verdikleri cevapları, çıktı alınan soru cevap kâğıdına kendi el yazısı ile yazarak imzalayacak ve komisyona teslim ederek sınav salonundan ayrılacak.

ANINDA DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Sorulara verilen cevapların soru cevap kâğıdına aday tarafından yazılmaması, imzalanmaması veya kâğıdın usulüne uygun olarak komisyona teslim edilmemesi hâlinde tutanak tutulacak. Adayların sözlü sınav puanları, bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sonuç ekranına girilecek ve aday için değerlendirme işlemi tamamlanacak.

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20 İLDE DÜZENLENECEK

Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ 10 HAZİRAN’DA

Adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini 10 Haziran’da MEB’in resmî internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleri ile alabilecek. Sözlü sınav giriş belgelerinde adayın başvuru numarası yer alacak, T.C. kimlik numarası ve aday ismi kullanılmayacak. Ayrıca bu belgede adayın sözlü sınav tarihi, saati, sınav yeri ve alan bilgilerine de yer verilecek. Başvuru numarası, adayın sözlü sınava başvurusu esnasında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak ve başvuru numarası yalnızca bu sınav için kullanılacak.

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KOMİSYON 3 ÜYEDEN OLUŞACAK

Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşacak. Komisyon üyeleri sınav günü hangi komisyonda görevli olduklarını sınav binasına giriş yaptıktan sonra öğrenecek. Komisyon üyelerinin kişisel bilgileri herhangi bir yerde kullanılmayacak, komisyonda görevli personele kullanıcı adı tanımlanacak.