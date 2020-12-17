Öğretim Görevlisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Öğretim Görevlisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Öğretim görevlileri, doktora derecesine sahip olma zorunluluğu aranmayan ve özel uzmanlık gerektiren konularda ders vermek amacı ile geçici ya da devamlı olarak yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen kişilerdir. Doktorasını tamamlayanlar ilgili uzmanlık alanlarında doçentlik sınavına müracaat edebilirler.

Öğretim Görevlisi Nedir?

Öğretim görevlisi, fakültelerin bölüm başkanları tarafından tahsis edilen alanlarda lisans düzeyinde ders vermekle sorumlu olan meslek mensuplarıdır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim görevlisi "Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanı" şeklinde tanımlanmaktadır. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere öğretim görevlileri üniversitelerde ders vermek amacı ile istihdam edilirler. Öğretim görevlisi, kanun gereği haftalık asgari 12 saat ders vermekle yükümlüdür.

Öğretim Görevlisi Ne İş Yapar?

Öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında eğitim veren öğretim elemanı olarak kabul gören değerli meslek mensuplarıdır. Fakültelerde dekanlık tarafından kendilerine verilen dersleri işletmekle görevlidirler. Asistan olmayan öğretim görevlileri, genel olarak iki yıl süreli sözleşmelere dayanarak çalışmaya başlarlar. Uygulamada sözleşmelerin uzatılarak devam ettiği görülmektedir. Yükseköğretim Kanununun belirttiği amaç ve ilkeler doğrultusunda ders içeriklerini hazırlar, planlar ve öğrencilere aktarırlar.

Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur?

Öğretim görevlisi olmak için lisans mezuniyetinin ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girme koşulu bulunmaktadır. ALES sınavında başarılı olma akabinde görev alınmak istenilen üniversite tarafından düzenlenen sözlü mülakata girilir. Öğretim görevlisi kadrosuna yapılan başvurular "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen ya da Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda yapılmaktadır.

Öğretim Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

Lisans mezuniyeti ve ALES puanı ve ilgili üniversitenin sözlü mülakatında başarılı olma gibi zorunlu koşullar dışında öğretim görevlisi olacak kişinin taşıması gereken bazı nitelikler bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

- Mükemmel derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,

- Uzmanlık sahibi olunan branşlarda araştırma tutkusu ile hareket etmek,

- Öğrencilere bilgisini ve tecrübelerini en iyi şekilde aktarabilmek,

- Yayınlanan araştırmaları incelemek,

- Bilimsel seminerlere ve akademik konferanslara katılmak,

- Özgün fikirler üretmek,

- Gelişmeleri yakından takip etmek,

- Bağımsız ya da yeri geldiğinde bir takımın parçası olarak araştırma ve bölümün hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmak.

Öğretim Görevlisinin Görevleri Nelerdir?

- Sorumlu olduğu lisans derslerini hazırlamak ve yürütmek,

- Öğrencilerin ilerlemesini, başarısını ve derslere katılımını izleyerek kayıt tutmak,

- Araştırma sonuçlarını paylaşmak,

- Mesleki gelişimini sürdürmek,

- Makale ve diğer bilimsel yayınları kaleme almak,

- Yüksek kalitede bir müfredatın geliştirilmesine, planlanmasına ve uygulanmasına katkı sunmak,

- Bölüm ve fakülte toplantılarına katılmak,

- Öğrenim materyallerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,

- Öğrenci ödevlerini, denemelerini ve sınavları hazırlamak,

- Akademik performansa yönelik geri bildirimlerde bulunmak,

- Fakülte ve bölüm içi çalışma gruplarına destek sağlamak.

Öğretim Görevlisi Maaşları Ne Kadar?

2020 yılı öğretim görevlisi maaşları, akademik personelin mesleki tecrübesi ve memurluk derecesine göre değişmektedir. Bununla birlikte aylık olarak 5 bin 990-TL ile 6 bin 750 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

Öğretim Görevlisi İçin İş İmkanları Nelerdir?

Türkiye'de üniversitelerde akademik personelin büyük çoğunluğunu araştırma görevlileri ile öğretim görevlileri oluşturuyor. Yine öğretim görevlilerinin büyük çoğunluğu yüksekokullarda, eğitim fakültelerinde ve güzel sanat alanlarında çalışmaktadır. Yazılı ve görsel basında da danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.