Öğrenilen Geçmiş Zaman Nedir Ve Eki Nasıldır? Öğrenilen Geçmiş Zaman Örnek Cümleleri İle Konu Anlatımı

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Öğrenilen geçmiş zaman aynı zamanda rivayet geçmiş zaman ya da duyulan geçmiş zaman olarak anlatılır. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan önemli bir zaman olduğunu ifade etmek mümkündür. Öne çıkan belli başlı ekler ile beraber, genelde cümlenin sonunda değerlendirilir. Özellikle farklı hikaye ve masallarda çok sık karşılaşılan ve yaygın anlatım biçimlerinden biri olduğunu da söylemek gerekir.

Öğrenilen Geçmiş Zaman Nedir?

Türkçe kelime içerisinde fiilin sonuna ses uyumu üzerinden gelen ekler ile yapılmış kip, öğrenilen geçmiş zaman olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda bir cümle içerisinde yüklem üzerinden ele alınır ve değerlendirilir. Böylece duyulan geçmiş zaman ya da rivayet edilen bir geçmiş zaman olarak anlatılır. Tabii fiilin almış olduğu ek üzerinden aynı zamanda miş'li geçmiş zaman olarak da değerlendirilir. Herhangi bir konu ya da olayın, başka bir yerden öğrenilmesi ile beraber geçmiş zaman üzerinden anlatılmasıdır. Bu yönüyle hem eğitim hem de günlük yaşam konusunda önemli bir yere sahip olduğunu söylemek gerekir.

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Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki Nasıldır?

Öğrenilen geçmiş zaman ile beraber merak edilen konular içerisinde ekleri geliyor. Yani fiil üzerinden kullanılması eşliğinde ses uyum sağlayacak ekler bu konuda öne çıkmaktadır. Öğrenilen ya da duyulan biri geçmiş zaman olarak ifade sağlamak için ise, ‘-muş, -müş, -muş ya da -miş’ ekleri değerlendirilir. Böylece herhangi bir olay ve konu üzerinden, zaman ile durum başka birine anlatılır. Yüklemin almış olduğu fiil ile beraber ses uyumunu sağlamak için, yukarıda verilen değişik ekler kullanılır. Böylece cümlenin ögeleri üzerinden bakıldığı zaman, genelde yüklem eşliğinde değerlendirildiğini anlatmak mümkün. Bu yüzden amacına uygun şekilde farklı yerlerde yaygın biçimde kullanırlar.

Öğrenilen Geçmiş Zaman Örnek Cümleleri ile Konu Anlatımı

Herhalde amaca uygun kullanılan görülen geçmiş zamanı daha iyi anlamak için, değişik örnek cümleler kullanmak gerekir. Böylece konu anlatımı ile beraber, ekler eşliğinde durum daha iyi anlaşılabilir. Genel olarak fiil üzerinden ses uyumu eşliğinde ekler ile yapılan kip, aynı zamanda öğrenilen geçmiş zaman olarak bilinir. Bu doğrultuda öne çıkacak olan birçok farklı örnek kirli el almak mümkün;

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‘’Dün bir araba kazası yaşanmış.’’

‘’Bu topraklarda çok önemli bir yazar varmış.’’

‘’Neredeyse 3 saat boyunca kesintisiz uyumuşum.’’

‘’Şarteli indirince buzdolabındaki bütün yiyecekler bozulmuş.’’

‘’Yemekler harika olmuş, ellerine sağlık.’’ (Yemekler pişirildiği zaman da lezzetli olmasına rağmen, yerken bu durum keşfedilebilir.’’

‘’Hava gerçekten çok soğukmuş.’’ (Kişi bu durumu ancak binadan dışarı çıktığı zaman anlar. Böylece öğrenilen geçmiş zaman üzerinden bu yapı kullanılır.)

Görüldüğü gibi bu şekilde daha birçok farklı örnek üzerinden ifade etmek mümkündür. Böylece fiil kelimeleri ile beraber ses uyumuna göre ekler üzerinden bu yapı kullanılır. Bu yönüyle önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek gerekir.

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Öğrenilen Geçmiş Zaman Kullanımı

Geçmişte yaşanan ya da yeni fark edilen bir durum üzerinden öğrenilen geçmiş zaman kullanılır. Bu durumu öne çıkan ekleri ile beraber aynı zamanda rivayet edilen ya da duyulan geçmiş zaman şekilde anlatmak mümkün. Özellikle pek çok farklı masal ve hikaye üzerinden önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda günlük yaşamda yaygın olarak kullanıldığını söylemek gerekir.