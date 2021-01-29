Öğrencilerden akranlarına ara tatil önerileri

İstanbul Hisar Okulları öğrencileri, derslerle yaşamı buluşturan yenilikçi eğitim programlarıyla; okulda yürütülen faaliyetlerden bir seçki oluşturdu ve akranlarıyla paylaştı. Bu etkinlikler öğrenciler için öğretici olduğu kadar eğlendirici ara tatil önerileri olarak hazırlandı. Hisar Okulları Genel Müdür Yardımcısı Gülçin Cırık Doğramacı, hazırlanan etkinliklerle ilgili şunları söyledi:

“ Kampüsümüzün bulunduğu bölgeye hediye ettiğimiz dev Kültür Sanat Merkezi var. Burada yapılan topluma katkı projeleri, çocuklarımızın liderliğinde tüm Türkiye’den ve hatta dünyadan öğrencilere açık düzenlenen çevrimiçi eğitimler yapılıyor. İyi eğitim bir ülkeyi sadece ekonomik olarak değil, toplumsal refah ve huzur açısından da ileri taşıyan en önemli etkenlerden biri. Bu nedenle eğitim alanında sadece potansiyelini keşfeden gençler yetiştirmekle kalmıyor, onlara sunduğumuz fırsatların olabildiğince fazlasını tüm Türkiye’deki öğrencilere ve gençlere açmak üzere projeler hazırlıyoruz. Bu bakış açısının ve ‘açık kaynak’ anlayışının tüm eğitim camiasında yaygınlaşmasıyla, eğitimde fırsat eşitliği konusunda hep birlikte önemli adımlar atabileceğimize yürekten inanıyoruz.”

İŞTE O ETKİNLİKLER:

HAZIRLADIKLARI DERGİYLE TARİHİ SEVDİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Lise öğrencileri, sosyal bilimler bölümü etkinlikleri kapsamında tarih öğretmenlerinin rehberliğinde, gençlere tarihi sevdirmek amacıyla ‘Yesterworld’ (Dünün Dünyası) isimli bir dergi yayınladı. Her ay düzenli olarak yayınlanacak olan dergi, Türkçe ve İngilizce yazılardan oluşuyor. Ocak ayı teması 'Ekonomik Krizler/Dönüşümler' olarak belirlenen dergide yayınlanacak makaleler, okul içinde oluşturulan hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayınlanabiliyor.

Dergiyi görmek için tıklayın

ORTAOKULLAR İÇİN MÜZE GEZİSİ

Görsel sanatlar komitesinin desteği ve görsel sanatlar bölümü önderliğinde ortaokul öğrencileri Elgiz Müzesi’ni sanal ortamda ziyaret etti. Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olarak kurulan müzenin 12’nci Teras Sergisi ‘Herşeye Rağmen’de yer alan eserleri inceleyen 300’ü aşkın öğrenci, sergiye katılan sanatçılarla çevrimiçi sohbet etti. Etkinlikte öğrencilerle, sanat eseri inceleme ve estetik kavramları nelerdir, nasıl sanatçı olunur sorularının yanıtları arandı ve sanat eserini oluşturma süreci çok yönlü bakış açısıyla ele alındı. Çalışma bir video film haline getirildi.

Elgiz müzesi gezisi için tıklayın

Herşeye Rağmen sergisi için tıklayın

OKUMAYI ‘DOMBİLİ’ İLE SEVECEKLER

Uzaktan eğitim döneminde kütüphaneye fiziksel erişimleri kesintiye uğrayan ilkokul öğrencilerine yönelik ‘Hisar Okuyor’ projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğrencilere okuma sevgisi aşılamak için, kütüphaneden seçilen sevimli kedi ‘Dombili’nin hikâyesi bir çizgi film olarak canlandırıldı.

İzlemek için tıklayın