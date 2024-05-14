Öğrenci ve öğretmen korosundan nostalji konseri

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Müzik gecesinin açılış konuşmasını gerçekleştiren okulun İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, “Öğrencilerimizin en önemli meziyeti iyi bir iletişimci olmaları. Biz müziği okulumuzda birden çok iletişim aracından en evrensel ve en kapsayıcı araç olarak görüyoruz. Çocuklarımıza okul öncesinden müziği bir iletişim aracı olarak kullanmayı, kendilerini dış dünyaya daha iyi anlatmalarını sağlamayı ve dış dünyayı da bir başka duygu ile anlamalarını hayal ediyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZE SAHNE DENEYİMİ KAZANDIRIYORUZ

Doğa Koleji Müzik Bölüm Başkanı Yasemin Hür Sütlüoğlu, “Öğrencilerimizle birlikte geçmişin unutulmaz şarkılarını canlandırmak harika bir deneyimdi. öğrencilerimizin müzik ve yetenek alanlarında gelişimlerini desteklemeye büyük önem veriyoruz. Müziğin ve yeteneğin, öğrencilerimizin kişisel ve akademik başarılarına olumlu katkılar sağladığına inanıyoruz. Bu çerçevede, okulumuzda müzik derslerine ek olarak öğrencilerimize çeşitli enstrümanları çalmayı öğretmek ve müzikle ilgili yeteneklerini geliştirmek için fırsatlar sunuyoruz. Ayrıca, düzenlediğimiz konserler, müzikal etkinlikler ve yetenek yarışmalarıyla öğrencilerimizin sahne deneyimi kazanmalarını teşvik ediyoruz” diye konuştu.