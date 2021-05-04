Ofsayt Nedir Ve Nasıl Olur? Ofsayt Tanımı Ve Kuralı Hakkında Bilgi

Ofsayt pozisyonları kısaca top, kale, rakip oyuncu ve takım oyuncusunun arasında geçen bir mesele olmaktadır. Bu meselenin anlaşılması ile birlikte birçok sorunda çözüme kavuşması oldukça normaldir.

Ofsayt Nedir ve Nasıl Olur?

Bugün dünyada en çok merak edilen ve en çok ilgi ile takip edilen oyunların başında futbol gelmektedir. Bu durumun temeli ilk futbol oyunun çıktığı İngiltere de yer almaktadır. İngiltere de ilk kez 18 yüz yılda işçi çocukları tarafında sokak aralıklarında oynana bir oyun olmaktadır. Bu oyun birçok işçinin birleşip daha çok fanatik bir şekilde takımlar oluşturması ile olmaktadır. Bu sayede ilk taraftarlık ve ilk futbol oyunu resmi olarak çıkmıştır.

Devamında bu oyunun birçok taraftarı ve seveni olması sayesine birçok işveren için de yeni bir girişim alalı olmuştur. İlk olarak birkaç takım kurulmuştur. Bu takımlar İngiltere de kurulan takımlar olmaktadır. Bu takımlar özellikler bir biri ile çok sıkı mücadele içinde bulunmaktadır. Bunun farkına varan takımlar ve yöneticileri ilk futbol federasyonunu kurmuştur. Artık geriye objektif ve tarafsız bir futbol hakemliği ortaya bıkmıştır.

Artık bu yöntem sayesin de daha sağlıklı bir takım ve futbol oyunu ortaya çıkmıştır. Devam eden yıllarda futbol hakemi bir haksızlığı fark etmiştir. Rakip ceza sahası ile orta saha arasında bekleyen bir kişi tüm topları toplamak da ve gelen rakibe oldukça kolay gol atmaktadır. Bu durum o kadar çok yayılmıştır ki birçok futbolcu nerdeyse hiç koşmadan sahada beklemektedir. Yapına gelen topu birkaç adım sürüp gol atabilmektedir.

Bu durumun karşısından futbol federasyonu ve hakemler kurulu yeni bir tabir bulmuştur. Bu tabir daha çok ofsayt kuralı olarak bilinen kuralı bulmuşlardır. Artık hiçbir futbolcu rakip sahada o kadar uzun süre ve her yerde bulunamayacaktır. Artık gol atamak isteye bir futbolcu yeteneğini göstermek zorundandır. Bu ofsayt kuralı kısaca şu şekilde olmaktadır. Rakip oyuncu hiç bir şekilde karşıda ki kaleye toptan uzak şekilde bulunmayacaktır. Eğer arasında veya önüne bir rakip futboldu olur ise durum ofsayt olarak kabul edilmeyecektir.

Tabi ki bu kuralın oluşukça net bir şekilde anlaşılması için şu örnek de verilebilir. A takımının oyuncusu ve b takımının oyuncusu olsun. A takımını n yarı sahasında giden bir topu orta sahadan a takım oyuncusunun önüne ve ceza sahasının arkasında olan adama atmaktadır. İşte top adama geldiği anda ofsayt olmaktadır.

Ofsayt Tanımı ve Kuralı Hakkında Bilgi Nedir?

Ofsayt tanımı daha kısa şekilde yapılışı rakip kale çizgisin toptan ve son adamdan yakın olunur sile ofsayt olmaktadır. Bugün birçok ofsayt şekli bulunmaktadır. Diğer ve en çok bilinene ofsayt şekli ise pasif ofsayt olmaktadır. Bu durum daha çok karşı takım kalesinden dönene topun rakip oyuncuya gelmesi olarak bilenmektedir. Bu durum oldukça zor olasıdan rağmen oldukça da tehlikeli olacağı için kabul edilmemektedir. Bu pasif ofsayt konusu birçok hakem ve hakemler kurulu üyesi tarafında sık sık tartışmaya çıkmaktadır.