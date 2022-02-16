Oba nedir, kaç kişiden oluşur? Oba kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Toplumun günümüze kadar ulaşması açısından eski medeni unsurlar içerisinde oba gelir. Özellikle farklı bir yapısı bulunan topluluk olarak da Oba öne çıkar. Günümüz medeniyetinin farklı yapıların temel taşlarını oluşturan unsurlar içerisinde geldiğini söylemek mümkün.

Oba Nedir?

Farklı cümleler üzerinden ele alınması ile beraber Oba kelimesi ifade edilir.

- Herhangi bir göçebe topluluğun konak yeri.

- Bu konak yerinde konaklayan göçebe bir topluluk.

Bu şekilde yukarıda öne çıkan anlamları ile beraber tarihsel açıdan da Oba önemli bir yere sahiptir.

Oba Kaç Kişiden Oluşur?

En merak edilen konular içerisinde obanın kaç kişiden oluştuğu geliyor. Genel olarak oba göçebe bir topluluk üzerinden 10 ila 20 çadır arasında bir sayıya sahiptir. Her çadır içerisinde bir aile yaşar. Ortalama bir aile içerisinde 5 veya 6 kişi olduğu düşünülürse, 100 ila 150 kişilik olduğunu söylemek mümkün. Bu doğrultuda oba beyi ise doğrudan aile reisi olarak ifade edilir. Aynı zamanda obanın oymak beyi olarak, yaşlıların toplanması ve karar vermesi ile seçilir. Böylece obanın beyni olur ve aynı zamanda lideri olarak öne çıkar.

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Oba Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Oba kelimesine Türk dil kurumu üzerinden bakıldığı vakit, Göçebe bir topluluk olarak ifade etmek mümkün. Belli bir bölgede konaklayan ve daha sonra gerekli koşullar oluştuğunda yeniden göç eden 10 ila 20 çadırdan oluşmuş topluluk olarak öne çıkar. Özellikle tarihsel açıdan önemli bir yere sahip olan, Anadolu'da yaşayan topluluk olarak da ifade etmek gerekir.