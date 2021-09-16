O, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri

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Örnek çalışmaların görünür kılınması amacıyla ABD’li Varkey Vakfı tarafından düzenlenen ‘Global Teacher Prize’da bir Türk öğretmen 50 finalist arasına girdi. Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Selçuk Yaşar Arslan’ın, kız öğrencilere verdiği destek, dezavantajlı bölgelerde yaptığı kodlama çalışmaları ve iklim değişikliğine teknoloji destekli çözümleri yarışma komitesinin dikkatini çekti.

8 BİN 200 ÖĞRETMENLE YARIŞTI

Örnek çalışmaların görünür kılınması amacıyla düzenlenen yarışmada bu yıl 121 ülkeden başvuru yapan tam 8 bin 200 öğretmen arasında yarışan 14 yıllık öğretmen Arslan, duygularını Hürriyet’e anlattı: “Yarışmada bütün CV’nize bakıp inceleme yapıyorlar. Başvurduktan sonra nisan ayında ciddi bir mülakat için aradılar, zorlayıcıydı. Ardından finalist olduğumu öğrendim. Ben birçok proje yapmış olsam da kız öğrenciler ve iklim değişikliği çalışmalarıma dikkat çektiler.

‘ROL MODEL OLMAK İSTİYORUM’

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Çok mutluyum. Öğrencilerle çalışmak ve onlarla çözüm önerileri bulup, projeler yapmak çok güzel. Öğrencilerim de çok başarılı. Bunları herkese anlatarak rol model olmak istiyorum. Özellikle yeni meslektaşlarıma uluslararası alanda atılacak adımlar için örnek olmak istiyorum. Çok güçlü ve başarılı öğretmenlerimiz var çünkü.”

ŞİMDİ SIRA ‘DÜNYANIN EN İYİSİ’NDE

Şimdi gözler ekim ayında açıklanacak 10 finaliste çevrildi. Kasımda ise aynı komite tarafından 1 milyon dolar ödülü de kazanacak olan ‘Dünyanın en iyi öğretmeni’ açıklanacak. “İlk 10 finalist arasına gireceğime inanıyorum” diyen Yusuf öğretmene öğrencilerinin desteği ve inancı tam.

‘HARİKALAR YARATIYOR’

Kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesini sağlayan ve bu alandaki yeteneklerini ortaya çıkaran “Teknolojiyle Buluşan Kızlar” adıyla bir proje geliştiren Arslan ve öğrencileri, farklı alanlardaki projelerle son 7 yılda 30’u aşkın uluslararası ve ulusal ödül kazandı. Türkiye’de 3 kez ‘Yılın Öğretmeni’, Microsoft tarafından ise ‘Harikalar Yaratan Öğretmen’ seçildi.