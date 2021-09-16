Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Seçkin ve Çağrı Terlemezin muhteşem düğününde yaşananlar...Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in muhteşem düğününde yaşananlar...#Ece Seçkin
Şampiyonlar Ligindeki Beşiktaş - Dortmund maçında koşu mesafesi rekoruŞampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş - Dortmund maçında 'koşu mesafesi' rekoru#Beşiktaş
Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund (Maçın özeti ve golleri)Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund (Maçın özeti ve golleri)#Beşiktaş
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu ilk kez film galasında görüntülendiNaz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu ilk kez film galasında görüntülendi#Naz Çağla Irmak
Balya arkası kaçakBalya arkası kaçak#TIR
Rabianın zaferi: ‘Konuşamaz’ dediler, 23 enstrüman çalıyorRabia'nın zaferi: ‘Konuşamaz’ dediler, 23 enstrüman çalıyor#Müzik
Son yapılandırma 6.2 milyar lira getirdi Ağustos bütçesi 40.8 milyar lira fazla verdiSon yapılandırma 6.2 milyar lira getirdi! Ağustos bütçesi 40.8 milyar lira fazla verdi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Time dergisi seçti: Fatih Birol en etkili 100 kişiden biri olduTime dergisi seçti: Fatih Birol en etkili 100 kişiden biri oldu#Fatih Birol
‘Türk Armin’ sandıkta da gülecek mi‘Türk Armin’ sandıkta da gülecek mi?#Türk Armin
AB: Türkiye ile çalışmayı sürdüreceğizAB: Türkiye ile çalışmayı sürdüreceğiz#Avrupa Birliği
HABERLEREğitim Haberleri

O, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri

#Selçuk Yaşar Arslan#Öğretmen#Global Teacher Prize
O, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri
Zülal ATAGÜN

Ankara’da bilişim teknolojileri öğretmeni Selçuk Yaşar Arslan, onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Vakfı tarafından düzenlenen ‘2021 Global Teacher Prize’ yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi.

Haberin Devamı

Örnek çalışmaların görünür kılınması amacıyla ABD’li Varkey Vakfı tarafından düzenlenen ‘Global Teacher Prize’da bir Türk öğretmen 50 finalist arasına girdi. Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Selçuk Yaşar Arslan’ın, kız öğrencilere verdiği destek, dezavantajlı bölgelerde yaptığı kodlama çalışmaları ve iklim değişikliğine teknoloji destekli çözümleri yarışma komitesinin dikkatini çekti.

O, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri

8 BİN 200 ÖĞRETMENLE YARIŞTI

Örnek çalışmaların görünür kılınması amacıyla düzenlenen yarışmada bu yıl 121 ülkeden başvuru yapan tam 8 bin 200 öğretmen arasında yarışan 14 yıllık öğretmen Arslan, duygularını Hürriyet’e anlattı: “Yarışmada bütün CV’nize bakıp inceleme yapıyorlar. Başvurduktan sonra nisan ayında ciddi bir mülakat için aradılar, zorlayıcıydı. Ardından finalist olduğumu öğrendim. Ben birçok proje yapmış olsam da kız öğrenciler ve iklim değişikliği çalışmalarıma dikkat çektiler.

‘ROL MODEL OLMAK İSTİYORUM’

Haberin Devamı

Çok mutluyum. Öğrencilerle çalışmak ve onlarla çözüm önerileri bulup, projeler yapmak çok güzel. Öğrencilerim de çok başarılı. Bunları herkese anlatarak rol model olmak istiyorum. Özellikle yeni meslektaşlarıma uluslararası alanda atılacak adımlar için örnek olmak istiyorum. Çok güçlü ve başarılı öğretmenlerimiz var çünkü.”

O, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri

ŞİMDİ SIRA ‘DÜNYANIN EN İYİSİ’NDE

Şimdi gözler ekim ayında açıklanacak 10 finaliste çevrildi. Kasımda ise aynı komite tarafından 1 milyon dolar ödülü de kazanacak olan ‘Dünyanın en iyi öğretmeni’ açıklanacak. “İlk 10 finalist arasına gireceğime inanıyorum” diyen Yusuf öğretmene öğrencilerinin desteği ve inancı tam.

‘HARİKALAR YARATIYOR’

Kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesini sağlayan ve bu alandaki yeteneklerini ortaya çıkaran “Teknolojiyle Buluşan Kızlar” adıyla bir proje geliştiren Arslan ve öğrencileri, farklı alanlardaki projelerle son 7 yılda 30’u aşkın uluslararası ve ulusal ödül kazandı. Türkiye’de 3 kez ‘Yılın Öğretmeni’, Microsoft tarafından ise ‘Harikalar Yaratan Öğretmen’ seçildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Yaşar Arslan #Öğretmen#Global Teacher Prize