Nüfus Yoğunluğu Nedir, Nasıl Hesaplanır Ve Bulunur? Nüfus Yoğunluğuna Göre 10 Ülke

Nüfus yoğunluğu kelime öbeği pek çok ekonomi haberlerinde ülkelerin ekonomi düzeylerini belirlemek amacıyla geçmektedir. Bir yerde yaşayan bireylerde yaşadıkları yerin nüfus yoğunluğunu bilmek istemektedir.

Nüfus Yoğunluğu Nedir?

Birim alanda yaşayan organizma sayısı olarak kabul edilen birime nüfus yoğunluğu denmektedir. İnsanlar için düşündüğümüzde ise birim alanda yaşayan toplan birey sayısı nüfus yoğunluğu olarak ifade edilmektedir.

Nüfus yoğunluğu bu tanımdan da anlaşılacağı gibi toplum bilim terimidir. Bir diğer tanımda ise bir ülkenin yüz ölçümüyle insanların, yerleşim yerlerinin, ailelerin sayısı arasındaki oran olarak nüfus yoğunluğu geçmektedir.

Nüfus yoğunluğu belirli bir hesaplamayı da beraberinde getirmektedir. Bu hesaplama ile ilgili yerin nüfus yoğunluğu bilinebilir. Bazı hesaplamalarda ilgili yerdeki su alanları da hesaba katılır.

Nüfus Yoğunluğu Nasıl Hesaplanır ve Bulunur?

Nüfus yoğunluğu hesaplaması mil karede, kilometre karede veya hektardaki kişi sayısı alınarak hesaplanmaktadır.

Nüfus yoğunluğu hesaplaması yapılırken ilgili alanda yaşayan birey sayısı ilgili alanın yüz ölçümüne bölünerek yapılmaktadır.

Nüfus yoğunluğu hesaplamasında yer alan ilgili alandan kasıt edilen bir ülke bir kent olabileceği gibi tüm dünya da olabilmektedir.

Nüfus yoğunluğu hesaplaması kendi arasında üç şekilde sınıflandırılmaktadır. Aritmetik, tarımsal ve fizyolojik bölümleri bu üç sınıflandırmayı oluşturmaktadır.

Aritmetik nüfus yoğunluğu denildiğinde toplam nüfus yüz ölçümüne bölünür. Tarımsal nüfus yoğunluğu denildiğinde tarım nüfusu tarım alanlarına bölünür. Fizyolojik nüfus yoğunluğu denildiğinde toplan nüfus tarım arazisi oranına bölünür.

Örneğin Türkiye ülkesinde Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını belirli zamanlarda yayınlamaktadır.

Nüfus Yoğunluğuna Göre 10 Ülke

Nüfus yoğunluğuna göre ilk on ülke arasında Makao, Monako, Singapur, Hong Kong, Cebelitarık, Vatikan, Bahreyn, Malta, Bermuda ve Maldivler gelmektedir.

Makao, nüfus oranı olarak 624.000 rakamına sahipken yüz ölçümü kilometre kare olarak 29,2 oranındadır. Yapılan hesaplama sonucunda kilometre kare başına düşen nüfus yoğunluğu 21.369 çıkmaktadır.

Monako, nüfus oranı olarak 36.950 rakamına sahipken yüz ölçümü kilometre kare olarak 1.95 oranındadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kilometre kare başına düşen nüfus yoğunluğu 19,948 olarak çıkmaktadır.

Singapur, nüfus oranı olarak 5,469.700 rakamına sahipken yüz ölçümü kilometre kare olarak 718,3 oranındadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kilometre kare başına düşen nüfus yoğunluğu 7.614 olarak çıkmaktadır.

Hong Kong, nüfus oranı olarak 7,187.000 rakamına sahipken yüz ölçümü kilometre kare olarak 1,099 oranındadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kilometre kare başına düşen nüfus yoğunluğu 6.539 olarak çıkmaktadır.

Cebelitarık, nüfus oranı olarak 30.001 rakamına sahipken yüz ölçümü kilometre kare olarak 6,8 oranındadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kilometre kare başına düşen nüfus yoğunluğu 4.412 olarak çıkmaktadır.

Vatikan, nüfus oranı olarak 800 rakamına sahipken yüz ölçümü kilometre kare olarak 0.44 oranındadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kilometre kare başına düşen nüfus yoğunluğu 1.818 olarak çıkmaktadır.

Bahreyn, nüfus oranı olarak 1.344.111 rakamına sahipken yüz ölçümü kilometre kare olarak 765,3 oranındadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kilometre kare başına düşen nüfus yoğunluğu 1.756 olarak çıkmaktadır.

Malta, nüfus oranı olarak 423.282 rakamına sahipken yüz ölçümü kilometre kare olarak 319,94 oranındadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kilometre kare başına düşen nüfus yoğunluğu 1.323 olarak çıkmaktadır.

Bermuda, nüfus oranı olarak 64.237 rakamına sahipken yüz ölçümü kilometre kare olarak 49,39 oranındadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kilometre kare başına düşen nüfus yoğunluğu 1.300,48 olarak çıkmaktadır.

Maldivler, nüfus oranı olarak 329,198 rakamına sahipken yüz ölçümü kilometre kare olarak 298 oranındadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda kilometre kare başına düşen nüfus yoğunluğu 1,105 olarak çıkmaktadır.