Nüfus nedir? Nüfus tanımı ve TDK sözlük anlamı

TDK'ya göre farklı anlamları olan nüfus kelimesi tek başına ya da cümle içinde de kullanılıyor. Nüfus kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir.

Nüfus Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Nüfus, bir ülkede, bir bölgede, bir evde yaşayan kişilerin oluşturduğu toplam sayı yani popülasyon anlamına gelir. Nüfus kelimesinin TDK'ya göre bir diğer sözcük anlamı ise, kişi ve ortak özellik gösteren kimselerin bütünüdür. Nüfus kelimesi, dilimizde en çok kullanılan sözcükler arasında yer alır. Nüfus, genellikle ülkenin nüfus sayımını yapmak için kullanılan bir terimdir.

Nüfus Ne Demek?

Nüfus, Arapçadan dilimize geçmiş olan ve çok sık kullanılan bir kelimedir. Nüfus sözcüğü, ülkedeki, bir bölgedeki ya da bir yerdeki kişi ya da popülasyon sayısını ve bu sayının etkisini ya da gücünü belirtmek için kullanılan bir kelimedir. TDK'ya göre nüfus kelimesinin 3 farklı anlamı bulunuyor. Bunlar ise,

Kişi

Bir ülkede, bir bölgede, bir evde bir anda yaşayanların oluşturmuş olduğu toplam sayı, popülasyon.

Ortak bir özellik gösteren kişilerin tamamı. (Örnek: Gecekondu nüfusu, Tarım nüfusu.)