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Nüfus kaydının düzeltilmesi davası nasıl, nerede ve kime karşı açılır?

#Nüfus Kaydının Düzeltilmesi#Mahkeme#Dava
Nüfus kaydının düzeltilmesi davası nasıl, nerede ve kime karşı açılır

Farklı sebeplerden dolayı pek çok kişi nüfus kaydının düzeltilmesi konusunda dava açabiliyor. Ancak bunun nasıl ve kime karşı açılması gerektiği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, nüfus kaydının düzeltilmesi davası nasıl, nerede ve kime karşı açılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Nüfus kaydı farklı sebeplerden dolayı sorun yaratabilmektedir. Özellikle doğum ile beraber İsim soy isim ya da bu gibi sorunlar üzerinden nüfus kaydı ortaya çıkıyor. Bunun düzeltilebilmesi için ise görev alan mahkemeler nezdinde dava açılması gerekmektedir.

 Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır?

 Nüfus kaydının düzeltilmesi davası öncelikle sıralı şekilde ele alınmaktadır. Öncelikle Nüfus müdürlükleri ve kamu düzenini ilgilendiren bir durum üzerine ilgili makamların lüzum görmesi kapsamında dava açılır. Yani ilk olarak dava açılmadan önce yapılabilecekler ele alınır. Bu gerçekleşmez ise davalı kişi nüfus kaydının düzeltilmesi adına dava açma hakkına sahip olur.

 Davacı bu doğrultuda ikamet ettiği yer üzerinden Asliye hukuk mahkemeleri kapsamında işlem gerçekleştirir. Bu dava için Nüfus müdürlükleri ve kamu düzeni üzerinden makamların uygun görmesi çok önemlidir. Alınan bu izin doğrultusunda kişi gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi adına dava açabilmektedir.

 Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nerede Açılır?

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 Nüfus kaydının düzeltilmesi davası iki farklı mahkeme üzerinden açılmaktadır. İlgili makamların ya da nüfus müdürlüklerinden yüzünü görmesi kapsamında, öncelikle Asliye hukuk mahkemeleri üzerinden dava açılır. Aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığı üzerinden de bu dava açılabilmektedir. Tabii bunun için öncelikle Asliye Hukuk Mahkemeleri kapsamında gerekli sonuçların alınmaması gerekir. Eğer bu gerçekleşmez ve sonuç alınamaz ise, o vakit Cumhuriyet Savcılığı üzerinden de dava açma yetkisi bulunur. Bu doğrultuda kişinin yerleşim yeri ve ikametgah yeri üzerinden dava açılır.

 Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

 Eğer nüfus kaydının düzeltilmesi noktasında davacı olan kişinin aleyhine bir durum yaşanıyorsa, Asliye Hukuk Mahkemeleri üzerinden dava açma hakkı ortaya çıkar. Burada merak edilen konu ise bu mahkemenin kime karşı açılacak olmasıdır.

 Kişinin hukuki haklarını yeniden elde edebilmesi noktasında bu dava ilgili nüfus müdürlüğüne açılmaktadır. Aynı zamanda hukuki menfaati bulunan ilgili yerler ve kişiler durumun içinde ise o zaman bu kişilere karşı da dava açılmaktadır. Öncelikle Asliye hukuk mahkemeleri üzerinden açılan dava daha sonra Cumhuriyet Savcılığı kapsamında da açılabilmektedir.

 Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Neden Açılır?

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 Birçok farklı sebepten dolayı nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmaktadır. Özellikle de doğuştan gelen nüfus kaydı üzerindeki sorunlar nedeniyle açılan bir dava olduğunu dile getirmek mümkün.

 - Nüfus müdürlüğünce yapılan hataların düzeltilmesi

 - Çocuğun nesebinin belirlenmesi

 - İsim ve soy isim ile beraber farklı bilgilerin düzeltilmesi

 - Soy bağı

 - Miras

 - Hukuki menfaatler

 Bu şekilde birçok farklı sebepten dolayı her bireyin nüfus kaydının düzeltilmesi davası açma hakkı sahiptir. Elbette öncelikle bu konuda nüfus müdürlükleri ya da ilgili bölümler üzerinden gerekli incelemelerin yapılması gerekir. Eğer bu noktada düzeltilmeler istenilen şekilde yapılmıyor ise, iki farklı mahkeme üzerinden dava açma imkanı elde edilmektedir.

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 Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasına Hangi Mahkemeler Bakar?

 Nüfus kaydının düzeltilmesi davası için iki farklı mahkeme ön plana çıkmaktadır. Öncelikle kişinin bulunduğu ya da ikamet ettiği yer üzerinden Asliye hukuk mahkemeleri ön plana çıkmaktadır. Nüfus müdürlükleri ve davalı olacak diğer kurumlar üzerinden mahkeme açılır. Aynı zamanda devlet bünyesindeki ilgili makamlar kapsamında lüzum görüldüğü takdirde Cumhuriyet Savcılığı üzerinden de mahkeme açma imkanı bulunmaktadır.

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#Nüfus Kaydının Düzeltilmesi#Mahkeme#Dava