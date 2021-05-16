Notre Dame'ın Kamburu kitabını kim yazmıştır? Notre Dame'ın Kamburu kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Notre Dame'ın Kamburu kitabı 1831 yılında Fransa'da yayınlanmıştır. Kitap toplam 940 sayfadan oluşmaktadır. Notre Dame'ın Kamburu Fransızca dili ile yazılmıştır. Türkçe diline ise ilk kez çeviren kişi Mustafa Bahar olmuştur. Romantik türünde yazılmış olan kitaplardan bir tanesidir. Dünya'da ki en ünlü eserlerden birisi olarak bilinmektedir. Bu kitap dünya klasiklerinden olan bir kitaptır.

Notre Dame'ın Kamburu Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Fransa'nın krallık günlerini anlatan bu kitap krallık döneminde yaşanan kötü koşulları konu edinmiş bir kitaptır. Toplumun yaşadığı sefalet dönemini anlatmaktadır. Notre Dame'ın Kamburu kitabının ana fikri ise her toplumda kuşak farklılıkları olabilir. Sosyal alanda bu tarz farklılıklar da olsa da aslında her insan eşittir.

Notre Dame'ın Kamburu Kitabını Kim Yazmıştır?

Notre Dame'ın Kamburu kitabını yazarı ünlü Fransız yazar olan Victor Hugo'dur.

Notre Dame'ın Kamburu Özet

Gudule bir hemşiredir. Bundan tam 16 yıl önce bir çocuk dünyaya gelmiştir. Çocuğun cinsiyeti ise kızdır. Çingeneler bu çocuk doğduktan sonra annesinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak beşiğinden çalmıştır. Bunun üzerine ise çaldıkları bebeğin yerine başka bir bebek bırakmışlardır. Çingenelerin bırakmış odlukları bebek son derecede çirkin bir bebektir. Aynı zamanda bu bebeğin kamburu da bulunmaktadır. Bundan dolayı gudule bu bebeği hiçbir zaman benimsemez ve bebeği Nötre Dame Kilisesi'nin önüne bırakarak oradan uzaklaşır.

Bırakmış olduğu çingene bebeği ise Kuasimodo isimli bir bebektir. Kuasimodo son derecede çirkin bir çocuk olarak büyümektedir. İnsan daha çok maymuna benzemektedir. Kolları ise oldukça kıllı ve yüzüne bakılamayacak şekilde çirkin bir çocuktur. Aynı zamanda sırtında kambur da vardır. Kuasimodo 20 yaşına gelmiştir. 1482 yılında bir festival düzenlenmiştir. Aptallar festivali olarak bilinen bu festivalde yılın en çirkin kişisini seçeceklerdir. Bu kişilerden birisi de Kuasimodo adlı kişidir. Kuasimodo bu aptallar festivalinde yılın en çirkin kişisi seçilmiştir.

Kuasimado'ya bir görev verilmiştir. Görevi ise kilise çanlarını çalmaktır. Sürekli olarak kilise çanlarını çalan Kuasimodo çan sesinden dolayı kulakları da sağır olmuştur. Halk ta aptallar festivalinde seçilmiş olan Kuasimodoyı çok sevmektedir. Onu her zaman el üstünde tutarak değer verirler. Kuasimodo çirkin olduğu kadar da son derecede duygusal bir insandır. Esmralda ile karşılaştıktan sonra ona aşık olur.

Esmeralda ise yıllar önce çingeneler tarafından kaçırılmış olan hemşire Gudule'nin kızıdır. Esmeralde ise doğduğu günden bu yana hiçbir zaman gerçek anne ve babasını tanımamaktadır. Geçmişi hakkında hiçbir bilgiye de sahip değildir. Geçmişinden gelen tek şey boynunda yer alan bir patiktir. Bu patiği boynundan hiç çıkarmamaktadır. Çünkü bir gün bu patik sayesinde annesini tekrardan bulacağını düşünür. Çünkü bu patiği ona annesinin verdiğini düşünmektedir. Çirkin mi çirkin olan Kuasimodo ise esmeraldayı kaçırmak için planlar yapar. Fakat esmeraldanın onda gönlü yoktur. Rahip olan Frollo ise ona bu konuda her türlü yardım edeceğini söyler.

Notre Dame'ın Kamburu Karakterleri

- Esmeralda

- Gudule

- Frollo

- Quasimodo

- Phoebus