Noter nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Noter olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Noterlik mesleği ilk olarak tarihte Sümerler tarafından ortaya çıkartılmıştır. İlk defa Burgul adıyla anılan noterlik kavramı günümüze kadar gelmiştir. Noterler kanuna bağlı olarak yasal belirlenmiş tüm işlemleri hizmet olarak yerine getirirler.

Noter Nedir?

Noter, kanunun belirlediği sınırlar çerçevesinde tüzel yahut özel kişilerin işlemlerini yaparak belgelerle yasal işlerlik kazandıran belirli bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir.

Noter anlaşmazlıkları önleyici ve hukuki açıdan ispat edilebilecek belgeler ortaya koymaya yardımcı olmaktadır. Noterler kanunda belirlenen faaliyetleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Noter Ne İş Yapar?

Kanunda belirtilen hükümlerce noterlik görevinin özel ve genel yükümlülükleri bulunmaktadır.

Noterlik işleri iki bölümde incelenmektedir. Özel olarak yapılacak görev ve sorumluluklar kapsamında, tebligat işleri, vasiyetname, tespit işleri ve emanet işleri olarak yapılması belirtilmiştir.

Tescil işlemleri, protesto işleri, ihbar ve ihtarname işleri ile tebliği, örnek çıkartma, defter onaylanması, tespit tutanağı, beyanname, ibraname, fesihname, borç senedi, rehin senedi, muvafakatname, vasiyetname, vakıf senedi, tanıma senedi, kira sözleşmesi, şirket sözleşmesi, zilyetlik devri sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, irtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi, evlenme sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi, menkul mallarda hibe sözleşmesi, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi, evlat edinme sözleşmesi, sulhname, temlik, aile vakfı senedi, yeddiemin senedi, şahadetname, ifade tutanağı, emanetleri saklama tutanağı, kura ve toplantı tutanağı, imza sirküleri ile kanunda belirtilen diğer görevleri yerine getirirler. Genel olarak belirtilen tüm işler noter huzurunda yapılması gereken işler olmaktadır.

Noter Nasıl Olunur?

Adalet bakanlığınca verilen noterlik belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Noterlik açmak için şartlar yerine getirilse dahi noter açmak için bir bölgedeki noter sayısı kanun ile belirlenmiştir. Bu sayının dışına çıkılmamaktadır. Bu durumda sıra alınması gerekmektedir.

Belirlenen bölgedeki noterlerin süresinin dolması, emeklilik süresinin gelmesi veya ölüm hallerinde sıra gelebilmektedir. Noter olabilmek için 10 ile 15 yıl beklemek gerekebilmektedir.

​​​​​​Noter Olma Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak,

Hukuk fakültesinden mezun olmak,

Yaş olarak 23 yaşından büyük olmak ve 50 yaşından küçük olmak, bu yaş sınırlaması arasında bulunmak,

Yüz kızartıcı suç dolayısıyla hüküm giymemiş olmak,

Noterlik mesleğine zarar verecek tutum ve davranışta olmamak,

Hiçbir şekilde acizlik kararı bulunmamak, akıl sağlığı yerinde olmak,

Kanun karşısında avukat, hakim, savcı, memur ve noterlikten men edilmemiş olmak,

Noterlik dışında başka bir iş ile uğraşmamak şartlarını taşımak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan noter adayları Adalet Bakanlığının ilanlarını takip ederek noterlik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Noterlerin Görevleri Nelerdir?

Noterler işlemlerin yasal ve hukuka uygun olabilmesi için belgeleri yasal olarak tescil etmektedirler. Anlaşmazlıkları önlemek ve karışıklıkları engellemek için noterlere ihtiyaç duyulmuştur. Kanunlarda geçen tüm işleri yapmakla görevlidirler.

Noterlerin Maaşları Ne Kadardır?

Noterlik maaş konusunda belirli sınıflandırma içermektedir. Üç bölümde sınıflara ayrılan noterlerin çalışma yoğunluklarına göre sınıflandırıldığını belirtmek mümkündür. Bu durumda en fazla işlem kapasitesine sahip noterler birinci sınıf noterler olduğu için aylık gelirleri ortalama 70.000 TL olmaktadır.

Diğer basamaklardaki noterlerin ise iş yoğunluğu daha az olduğu için gelirleri daha az olmaktadır. Noter maaşlarının yüksek olması bulunduğu bölge ile de alakalı bir durumdur.

Noterlerin İş İmkanları Nelerdir?

Noterler bulundukları çevrenin işlem hacminin yüksekliği nedeniyle iş yaparlar. Bu durumda merkezi yerlerde bulunan noterler daha avantajlı olmaktadır.

Bütün bunlarla birlikte noterlerin sorumlulukları da oldukça fazladır. Sorumluluk ve yükümlülükleri kanunla düzenlenen noterlerin bir işi hatalı ve eksik yapmaları durumunda yasalar karşısında sorumlu olduğu gibi işlemleri yapan kişilere karşı da sorumluluğu bulunmaktadır.

Noterlik işlerini noter katibi, stajyer ve katip adayları yürütmektedir. Herhangi bir eksik ve hatalı durumlarda noter bu kişilere dönüş yaparak işlerini kontrol etmektedir.