Norton teoremi nedir? Norton teoremi formülü ile konu anlatımı

Haberin Devamı

Norton teoremi sıklıkla karşınıza çıkabilecek olan bir teorem olarak ifade edilebilir. Elektrik devrelerinin çözümlenmesinin kolaylaştırılması için norton teoreminden oldukça fazla faydalanıldığı bilinmektedir. Norton teoreminin aynı zamanda Thevenin teoreminin bir uzantısı olduğunu da söylemek mümkündür. Norton teoremi özellikle fizik dersinde karşılaşılabilmekte olan bir teorem olarak ifade edilebilir. Elektrik akımlarının ve karışıl devrelerin kolay bir şekilde çözümlenmesi için norton teoreminden faydalanıldığını söylemek de mümkündür.

Norton Teoremi Nedir?

Norton teoremi elektrik devrelerinin çözümlenmesinde faydalanılan bir teorem olarak bilinmektedir. Bu teorem sayesinde karmaşık elektrik devreleri çözmek için basit elektrik devrelerinden faydalanılmaktadır. Norton teoreminin temel olarak elektik devrelerini çözmek için kullanılmakta olan bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle devre analiz tekniklerinin çözülmesinde bu teoremden oldukça fazla yararlanıldığı bilinmektedir.

Norton teoreminin aynı zamanda Norton eşdeğer devresi olarak da bilindiğini söylemek mümkündür. Bu teorem sayesinde karmaşık olan elektrik devrelerinin çözümlenmesinin kolay bir şekilde yapılması sağlanmaktadır. Elektrik devreleri bazen basit bir sistem ile kurulurken bazen de kompleks sistemlerle kurulmaktadır. Kompleks devrelerde ise bulunan bir akım kaynağı ve bu akıma bağlı olarak paralel bir dirence indirgenmesine olanak sağlamaktadır. Bu şekilde eş değer devre oluşturularak devrenin çözümlenmesi mümkün olmaktadır.

Haberin Devamı

Norton teoremi özellikle fizik dersinde karşılaşılmakta olan bir teorem olarak bilinmektedir. Norton teoremi aynı zamanda voltajı ve yük akımını bulmak için de kullanılmakta olan bir teorem olarak ifade edilebilir. Norton teoreminin bulunmasında aynı zamanda iç direnç ve eş değer direncin de hesaplanması gerekmektedir. Elektrik devrelerinin çözümlemelerinin yapılabilmesi için her voltaj kaynağının eş değer akım kaynağına dönüştürülebileceğinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu şekilde ise norton teoreminin elektrik devrelerinde yer alan akımların hesaplanmasında da etkili olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Norton Teoremi Formülü ile Konu Anlatımı

Haberin Devamı

Norton teoremi formülü, karışık elektrik devrelerinin çözümlenmesi için kullanılmakta olan bir yöntem olarak bilinmektedir. Norton teoreminin aynı zamanda eşdeğer devre oluşturulurken devrede bulunan gerilim kaynaklarını kısa devre ve aynı zamanda akım kaynaklarının da açık devre edilmesine olanak sağlar. Norton teoremi denildiği zaman norton eşdeğer akım ve direnç ifade edilmek istenmektedir. Herhangi bir aktif ağ üzerinden birbirine paralel olarak bağlanmış empedans ile eş değere sahip bir akım kaynağı olarak ifade edilebilir.

Haberin Devamı

Norton teoreminin karmaşık devreleri çözümleme konusunda oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Devrelerin çözümü ise kompleks devreleri bir akım kaynağı ve buna bağlı bir paralel dirence indirgeme yöntemi kullanılmaktadır. Bu teoreme göre eş değer devre oluşturulması ile devrenin çözülmesi mümkün olmaktadır. Norton teoreminde öncelikli olarak eş değer devre oluşturulması gerekmektedir. Eş değer devre oluşturulurken devredeki gerilim kaynakları kısa devre olurken akım kaynaklarının ise açık devre oluşturduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Haberin Devamı

Norton teoremi elektrik devrelerini incelediği için genel olarak fizik dersinde karşınıza çıkabilecek bir konu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Thevenin teoreminin sadece bir alternatifi olarak ifade edilebilir. Norton teoreminin daha iyi anlaşılabilmesi için Thevenin teoreminin de öğrenilmesi gerekmektedir. Norton teoremine göre her voltaj kaynağının eş değer akım kaynağına dönüştürülebilir olduğu ifade edilebilir. Özellikle de karışık olan elektrik devrelerinde bir dalda bulunan akımı bulmak için Norton teoreminden faydalanılması gerekmektedir.