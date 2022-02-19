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Normatif etik nedir, özellikleri nelerdir? Normatif etik teorileri ve yaklaşımlarına örnekler

Normatif etik nedir, özellikleri nelerdir Normatif etik teorileri ve yaklaşımlarına örnekler

Normatif kelimesi, günlük hayatımızda karşımıza sıkça çıkan, çok dayıda anlamda kullanılabilen kelimeler arasında yer alır. Kişi bazında düşünüldüğünde bir düşünce biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda, bilimsel alanda optimum ve ideal olarak değerlendirilir. Normatif etik nedir, özellikleri nelerdir sizler için derledik.

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Türk Dil Kurumuna göre normatif sözcüğünün anlamı, düzgünsün ve düzgüsel anlamına gelir. Aynı zamanda bu kelimenin Fransızca kökenli bir kelime olduğu biliniyor.

 Normatif Etik Nedir?

 Normatif kelimesi, günlük hayatımızda çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Normatif aynı zamanda felsefe, sosyoloji ve psikoloji de bir kavram olarak yer alır. Normatif kelimesi, kullanıldığı alana göre pek çok farklı anlamda kullanılır. Onlardan birkaçı ise şu şekildedir:

Felsefede kullanılan anlamı ile normatif, kural koyucu anlamına gelir.

Beden eğitiminde kullanılan anlamı ile de, norma ilişkin anlamı taşır.

Hukuk terimi olarak ise, kural değerini taşıyan ve düzgünsel manasına gelir.

Günlük hayatta normatif kelimesi, olması gerekeni ortaya koyan anlamına gelir.

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Normatif etik kelimesinin, felsefi bir anlamı vardır. Belirlenimci etik, değer etiği ya da faydacılık gibi çeşitli etik türlerini de simgeler. Normatif etik, asıl olarak Kant'ın etik üzerine felsefi düşünceleri ile belirginleşen bir eğilime verilen isimdir.

 Normatif Etik Özellikleri Nelerdir?

 Normatif, kural koyucu bir etik, bir ilkeye ya da kurala göre değerini bulan bir etik anlamına gelir. Normatif etik, bir görev ahlakı olarak da bilinir. Bu etiğin diğer bir anlamı ise, formalist etiktir. Bir eylemin ahlaki değerini içeriğinde değil de bunun dayandığı kuralda ya da formda görmesi durumundan dolayı formalist etik kavramı ile bağdaştırılır.

 Normatif Etik Teorileri ve Yaklaşımlarına Örnekler

 Normatif bağlılık, çalışanın örgüte bağlılık göstermeyi bir görev şeklinde görmesi anlamına gelir. Aynı zamanda örgüte bağlılığın doğru olduğunu düşünmesi sonucunda geliştiği için diğer iki tür bağlılıktan farklı bir boyutu da temsil eder. Normatif sosyal etki, kişinin kendi görüşlerinden çıkarak kitlenin normlarına uymak için çabalamasıdır. Bu etki kültürden kültüre göre de değişebilir. İşletmeler günümüzde toplumu oluşturan pek çok farklı kesimle ilişki halindedir. İşletmelerin başarıları bu öğelerle olan ilişkilerinin daha iyi yönetilmesine bağlıdır.

 

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