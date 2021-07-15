Norm kadro nedir, nasıl hesaplanır? Norm kadro hesaplama formülü

Norm kadro kamu kurum ve kuruluşları kapsamındaki personellerin niteliklerini esas alır. Bu işlem gerçekleştirirken ise kadro kuruluşu noktasında bazı hesaplamalar gerçekleştirilmektedir. Her hesaplama ise kamu kurumu içerisindeki personele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ve böylece özellikle saat bazında farklı hesaplamalar ve formüller ele alınır.

Norm Kadro Nedir?

En çok merak edilen ve sıkça karşılaşılan durumlar arasında norm kadro geliyor. Odak noktası olan personelin nitelikleri, sayı ve sahip olacağı unvan ile beraber derecesi üzerinden tespit edilmesi, standart hale getirilmesi norm kadro olarak bilinir. Yani belli bir zaman öncesinde tecrübesi, derece ve unvan ile beraber bulunduğu yer hesaplaması gerçekleştirilir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlar adında kadro oluştururken, ele alınan kriter geçerliliği bu doğrultuda yapılır. Bu da devlet bünyesinde çalışan kadronun mertebesini oluşturur ve buna göre hesaplama ele alınır.

Norm Kadro Nasıl Hesaplanır?

Norm kadro özellikle öğretmenler üzerinden ele alınır ve derece ile unvana bağlı olarak farklı nitelikler üzerinden oluşturulur. Bu bağlamda örgün öğretim kurumları adına genel bilgi ve meslek dersleri üzerinden, haftalık toplam ders yükü norm kadro hesaplaması ile gerçekleşir. Yani herhangi bir öğretim kurumu kapsamında, belirlenmiş olan saate bağlı olarak öğretmen kadro ataması yapılır. Böylece ilgili yerdeki kadro eksikliği yapılan hesaplama üzerinden tamamlanır. Meslek ders grupları ile beraber, aynı zamanda iş ve nitelikler gibi unsurlar da bu bağlamda söz konusudur.

Norm Kadro Hesaplama Formülü

Branşa ya da alana ait olan toplam ders sayısı dikkate alınmak suretiyle norm kadro hesaplama işlemi yapılmaktadır. Tabii bu durum genel olarak öğretmenlik için gerçekleşir ve saat üzerinden öğretmen sayısı ile belirlenir.

- 6 ile 30 saat arası bir öğretmen

- 31 ile 40 saat arası 2 öğretmen

- 42 saatten fazla olması ile her 21 saat sonrası bir öğretmen

Görüldüğü üzere yukarıdaki gibi yapılan hesaplama ile beraber formül kapsamında kamu personeli hesaplaması yapılır. Bu hesaplama elbette sadece öğretmenler için gerçekleşmez. Yukarıda verildiği gibi saat bazında ve bu saat üzerinden ele alınan tecrübe ile beraber diğer kamu kurum ve kuruluş personeli ataması yapılır. Böylece iş fazlaca yığılmadan ve zorluk yaşanmadan farklı bölgelerdeki i çalışmalar rahatlıkla uygulanır.

Norm Kadro Hesaplama Formülü Örneği

Formül üzerinden ele alınacak bir örnek ile beraber norm kadro hesaplamasını gerçekleştirmek mümkün.

Örnek: Örneğin 60 saatlik bir çalışma noktasında 42'ye kadar 2 personel var ise;

60 - 42 = 18

Bu bağlamda yani 18 saatlik süreç kapsamında 1 kamu personeline daha ihtiyaç duyulur. Yani bu durumda ilgili bölgede 3 norm kadro yer alması gerekmektedir. Mesela 78 saatlik bir süre olduğu vakit ise,

42 + 21 = 63

78 - 63 = 15

Görüldüğü üzere 15 saatte bir açık ortaya çıkar ve bunun için bir norm kadro daha ihtiyaç duyulur. Yani o zaman ilgili yerdeki norm kadro sayısı 4'e çıkar. Özellikle bu hesaplama daha çok öğretmenler için ele alınır ve gerçekleştirilir. Tabii öğretmenler ile beraber aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları için birçok farklı personel adına da farklı hesaplamalar üzerinden işlem gerçekleştirilmektedir.