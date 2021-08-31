Nokia Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Nokia Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Nokia dünya çapında hizmet veren şirketlerden bir tanesidir. Şirket yaklaşık olarak 15 milyarlık bir değere sahiptir. Dünya genelinde 100 bini aşkın Nokia çalışanı bulunmaktadır. Nokia dünyada ki en büyük markalardan bir tanesi olmuştur.

Nokia Hangi Ülkenin Markası?

Nokia Finlandiya'ya ait olan bir markadır.

Nokia Nerede Üretiliyor?

Nokia Finlandiya'da üretilmektedir.

Nokia Ne Zaman Kuruldu?

Nokia 12 Mayıs 1865 yılında Finlandiya'nın Tampere şehrinde kurulmuştur.

Nokia'nın Sahibi Kim?

Nokia'nın sahibi Risto Silasmaa'dır.

Nokia'nın Kuruluşu ve Kısaca Hikayesi

Nokia 1865 yılında Finlandiya'da kurulmuştur. Kısa sürede sanayileşmeye başlayan Nokia Ar ge çalışmalarına büyük önem vermiştir. Nokia uluslararası pazara girerek telefon üretimine başladı. Sadece mobil üretimde değil aynı zamanda cep telefonu yazılımlarını da üreten Nokia bu alanda lider şirketlerden bir tanesi olmuştur. Nokia tarihte pek çok kez logosunu da değiştirmiştir. Ülkemizde en fazla satılan telefon markalarından bir tanesi olmuştur.