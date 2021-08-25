Nohut Kaç Dakikada Pişer? Düdüklüde Veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

Bireylerin severek tükettiği yiyeceklerden biri de, nohut yemeğidir. Nohut yemekleri düdüklü pencerede yaklaşık olarak 20 dakikada pişer. Normal tencerelerde ise, 1 saat süreyle pişirilmelidir.

Nohut Kaç Dakikada Pişer?

Nohut yemekleri her evin mutfaklarında yapılan yemek çeşitleri arasındadır. Nohut yemeği yapacak olan ev hanımları, nasıl ve ne kadar sürede pişirileceğini araştırarak bilgi sahibi olmak istiyor. Nohut yemekleri tencerede ve düdüklüde yapılabilir. Düdüklüde nohut yemeği 20 dakikada pişecektir.

Düdüklüde veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

Nohut yemeği tencere içerisinde pişiriliyorsa, 1 saat boyunca kısık ateşte pişirilmesi gerekir. Tencerede yapılan nohutlar 1 saat boyunca pişirilmelidir.