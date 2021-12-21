Niyazi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Niyazi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Niyazi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Dindar 2- Musalli 3- Mutekit 4- Müttaki 5- Mütedeyyin 6- Mutmain

7- Heveskar 8- Meyyal 9- Teşne 10- Talip

Niyazi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

15.yüzyılda literatüre girmiş olan Niyazi kelimesi, niyaz eden ve yalvaran anlamına gelir. Genellikle mümin kullar için kullanılan bu kelimenin yan anlamı talepkar ve isteklidir.

Niyazi, Osmanlı döneminden bu yana ülkemizde erkek çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. Ülkemizde bu ismi yaklaşık 22 bin kişi Niyazi ismini taşımaktadır.

Niyazi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre Niyazi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Allah'tan bağışlanma dileyen, günahlarının affedilmesi gece gündüz dua eden.

İkinci Anlamı: Çok istekli ve hevesli

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Niyazi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Niyazi Mısri'nin divanındaki gazel ve kasideleri tekrar tekrar okuyabilirim.''