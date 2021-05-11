Nitelik Nedir? Nitelik Tanımı Ve Tdk Kelime Anlamı

Nitelik kelimesi, sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Nitelik kelime anlamı olarak bir şeyin nasıl olduğunu ifade eden vasfı olarak ifade edilmektedir. Nitelik, herhangi bir şeyi başka şeylerden ayıran özellik olarak da ifade edilmektedir.

Nitelik Nedir?

Nitelik kelime anlamı olarak, bir şeyin nasıl olduğunu belirten özellik olarak ifade edilmektedir. Bir şeyin niteliği onun iyi ya da kötü olduğu şeklinde ifade edilebilir. Nitelik kelimesi oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelimedir. Temel olarak ise bir şeyin yapısını belirleyen özellik olarak ifade edilebilen bir kelimedir.

Nitelik kelimesi, konuşurken oldukça sık olarak kullanılmakta olan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir şeyin niteliği onun temel özelliği olarak da ifade edilebilir. Nitelik dendiği zaman bireyi veya herhangi bir nesneyi diğerlerinden ayırmaya yarayan özellik olarak açıklamak mümkün olabilir.

Nitelik Tanımı ve TDK Kelime Anlamı

Nitelik kelimesi en fazla kullanılan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Nitelik, vasıf ve keyfiyet olarak da bilinmekte olan bir kelimedir. Sıklıkla bir nesneyi ölçmeye yarayan özelliği ve herhangi bir şeyin temel özelliği olarak ifade edilebilir. Nitelik kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ise, bir şeyin nasıl olduğunu belirten özelliği olarak ifade edilmektedir.

Nitelik kelimesi aynı zamanda özellik olarak da ifade edilebilmektedir olan bir kelimedir. Aynı zamanda bir şeyin iyi veya kötü olmasını ifade eden nitelik kelimesi, kalite anlamında da kullanılmaktadır. Ölçülebilir bir özellik olarak ifade edilen nitelik kelimesi isim olarak kullanılmaktadır.