Nissan Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Nissan Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Geleneksel olarak bakıldığında Nis san Dürüst samuray anlamına gelmektedir ve işlevi, verilen emaneti canı pahasına korumaktır. Bu sebepten dolayı Nissan - Made in Japan şeklinde olan modeller çok daha uzun ömürlü bit motor ve şase yapısına sahip olmaktadır.

Nissan Hangi Ülkenin Markasıdır?

Nissan Jidōsha Kabushiki Gaisha ya da kısaltılmış hali ile Nissan markası çok uluslu olan Japonya merkezli bir otomotiv şirketidir. Dolayısıyla bu marka Japonya’ya ait olan bir otomobil markasıdır.

Nissan Nerede Üretiliyor?

Nissan markası, Japonya ve İngiltere'deki yer alan Nissan fabrikalarında üretilmektedir.

Nissan Markasının Sahibi Kimdir?

Nissan markasının kurucuları; Yoshisuke Aikawa, William Gorham, Masujiro Hashimoto, Rokuro Aoyama şeklinde sıralanmaktadır. Mitsubishi'de % 34 şeklinde pay alan Nissan markasının % 43,4’ünün sahibine bakıldığında Fransız otomobil üreticisi Renault olduğu görülmektedir.

Nissan Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

1910 senesinde Kenjiro Den, Rokuro Aoyama ve Meitaro Takeuchi isimli üç tane ortak tarafından Kaishinsha Motorcar Works adı verilen şirket kurulmuştur. Bahsedilen bu üç ortağın soyadlarının ilk harfinden meydana gelen ilk araç DAT 1914 senesinde üretilmiştir. 1925 senesinde firma DAT Motorcar Co. Adını almıştır.

1926 senesinde Jitsuyo Jidosha company ile birleşmiştir ve Osaka merkezli olan DAT Manufacturing Co. Ltd. firması kurulmuştur. Firma 1932 senesine kadar bu çatı altında kalarak otomobil üretmiştir. Nissan markası, 1934 senesinde Jidosha-Seizo co. ve Nihon Sangyo Co.Ltd. şirketlerinin birleşmesi ile Ni-san ismini almıştır. 1 Haziran 1934' tarihinde şirketin ismi Nissan Motor Co. Ltd. olmuştur.