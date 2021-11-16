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Nilüfer Çiçeği anlamı nedir? Nilüfer Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Nilüfer Çiçeği anlamı nedir Nilüfer Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

Nilüfer Çiçeği, çamur ve bataklıklarda yetişmesine rağmen hiçbir şekilde bulunduğu ortamın kirinden etkilenmeyen bir yapıya sahiptir. Mucizevi bir şekilde her gece kapanır. Gün ağardığında ise tekrar üzerinde hiçbir çamur lekesi olmadan açar. Nilüfer çiçeği anlamı nedir? Nilüfer çiçeği neyi simgeler ve ifade eder sorularının yanıtlarını derledik.

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  Nilüfer çiçeği, mavi, beyaz, pembe, kırmızı mor gibi birbirinden güzel renklerle çamur ortasında bir çiçek türüdür. Parlayan ve bilindik çiçek mantığına meydan okurcasına dikkatleri üzerine çeken nilüfer çiçeğinin tarihi milyonlarca yıl öncesine kadar uzanır. Avrupa’da koruma altına alınmış olan bitki türleri arasında yer alan bu çiçek türü, insan sağlığına çeşitli kullanım şekilleri ile inanılmaz ölçüde yararlar sağlamaktadır. 

 Nilüfer Çiçeği Anlamı Nedir? 

 .Farklı renklere ve çeşitlere sahip durumda olan nilüfer çiçeğinin her bir rengi farklı bir anlam taşımaktadır. Buna göre: 

 - Beyaz Nilüfer Çiçeği: Saflık anlamına gelir. 

 - Pembe Nilüfer Çiçeği: Aydınlanma anlamına gelir. 

 - Kırmızı Renkteki Nilüfer Çiçeği: Sevgi ve tutku anlamına gelir. Ayrıca merhamet, şefkat gibi anlamları da barındırır. 

 - Mavi Renkteki Nilüfer Çiçeği: Manevi mükemmellik anlamını taşır. 

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 - Mor Renkteki Nilüfer Çiçeği: Bazı kültürlerde maneviyat anlamına gelir. 

 Nilüfer Çiçeği Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

 Son derece güzel ve etkileyici bir görünüme sahip olan nilüfer çiçeğinin tarihi oldukça eski dönemlere kadar uzanır. Bu bakımdan son derece etkileyici ve dikkat çekici bir çiçek türü olma özelliği taşımaktadır. Özünde ruhsal temizliği ifade eden nilüfer çiçeğinin beş farklı rengi vardır ve bu beş rengin de kendine özgü simgesel ifadeleri bulunur. Bunlar: 

 - Beyaz Nilüfer Çiçeği: Saflığın simgesi olup saflığı ve temizliği ifade eder. 

 - Pembe Nilüfer Çiçeği: Aydınlanmanın simgesi olup aydınlanmayı ifade eder. 

 - Kırmızı Renkteki Nilüfer Çiçeği: Sevgi, tutku, merhamet, şefkat gibi duyguları simgeler ve ifade eder. 

 - Mavi Renkteki Nilüfer Çiçeği: Bereket ve bolluğun sembolüdür. Yeniden doğuşu ifade eder. 

 - Mor Renkteki Nilüfer Çiçeği: Bazı kültürlerde maneviyatı simgeler. Aynı zamanda ruhsal temizliği ifade eder.

 

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