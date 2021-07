Nihilist nedir ve kime denir? Nihilist yazarlar, filmler ve sözler

Nihilist aynı zamanda nihilizm olarak ifade edilir. Hayata dair felsefi bir düşünce yapısıdır ve aynı zamanda birçok değişik alt dala ayrılır. Ancak pek çok kişinin bildiği genel bir tabiri ile beraber ele alınmak suretiyle günümüzde hala tartışılmaktadır. Hayatı sorgulayan felsefi konuların en önemli yapıları arasında yer aldığını söylemek gerekir.

Nihilist Nedir?

Nihilist kısaca hiççilik ya da yokçuluk şeklinde ifade edilir. Latince üzerinden, ‘Hiç’ kelimesi kapsamında üretilen nihilist ile beraber günümüzde felsefi bir yapıya sahiptir. Birçok değişik spesifik alt dala sahip olması üzerinden, gelen anlamıyla popüler bir cevabı bulunmaktadır. Her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu düşünen ve bunu savunan felsefi bir görüştür.

Özellikle 19. yüzyılda Rusya'da genç entelektüellerin dile getirdiği bir unsurdur. Yaşam ilçesindeki pek çok oluşumu reddeden bir felsefi yapıya sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda çok önemli ve dünya çapında bilinen nihilistler de bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kişiler nihilizm üzerine pek çok farklı söz de kurmuştur.

Nihilist Kime Denir?

Taşıdığı felsefe üzerinden nihilistlerin kim oldukları daha iyi anlaşılabilir. Bu doğrultuda tanrının varlığını, iradenin özgürlüğünü, ahlak ve tarihin mutlu sonu ile beraber bilginin imkanını reddeden kişilerdir. Özellikle ahlak ve siyaset üzerinden ilgi görmüş önemli bir felsefi akım olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda nihilistler gerçekçiliği ve her türlü değeri reddetme anlayışına sahiptir. Yani hiçbir doğru ile beraber genel geçer bilginin olamayacağını savunurlar. Özellikle varlığı her şekilde ele alarak reddederler ve olamayacağını dile getirirler. Aynı zamanda varlığa şüphe ile yaklaşırlar ve genel olarak çoğunlukla bunu reddederler.

Nihilist Yazarlar

Dünya çapında bilinen çok önemli nihilist kişiler bulunmaktadır.

- Friedrich Nietzsche

- Neyzen Tevfik

- Ludwig Andreas feuerbach

- Henry Thomas Buckle

- Max stirner

- Jean Paul Sartre

- Herbert Spencer

- Arthur Schopenhauer

Yukarıda verilen isimler nihilizm konusunda önde gelen kişiler olarak bilinmektedirler. Ayrıca günümüzde hala bu akımı devam ettiren ve bu isimlerden ilham alan oldukça fazla kişi olduğunu dile getirmek mümkün.

Nihilist Filmler

Dünya çapında izlenebilecek ve hiçlik ile yokluğu anlatabilecek pek çok nihilist film bulunmaktadır. Beyaz perdeye yansımış olan o önemli yapımlar nihilizm felsefesini görsel anlamda anlatma olanağı sağlıyor.

- Dancer in the dark

- No Country for old men

- Happines

- Shame

- La Grande Boufe

Bu şekilde farklı yıllarda çekilmiş olan günümüzde daha birçok farklı nihilist film bulunmaktadır. Çekimi gerçekleştirilen bütün bu filmler dünya çapında bilinmekte ve her biri nihilizm felsefesinin farklı yönlerini ele almaktadır.

Nihilist Sözler

En çok merak edilen konular içerisinden nihilist sözler gelmektedir. Bu konuda önemli isimlerin nihilizmi anlatan ve bu felsefeyi öne çıkaran pek çok önemli sözü olduğunu ifade etmek mümkün.

- Ben Tanrı’yı öldürdüm.

- Doğaüstü güçlere inanmam ve nihilizm içinde boğuluyorum.

- Neden yaşamam gerektiğini bilmiyorum.

- Nasıl yaşayacağımı bilmiyorum.

Bu şekilde verilebilecek daha birçok farklı örnek ön plana çıkmaktadır. Temel anlamda nihilizm felsefesi üzerinden hiççiliği ve yokçuluğu anlatan bir yapı şeklinde cümleler öne çıkıyor. Yani yaşam içerisinde herhangi bir gerçeğin varlığını inkar eden ve bunu kabul etmeyen felsefi bir yapı olarak öne çıkmaktadır.