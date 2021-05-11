Niğde'nin alan kodu kaçtır? Niğde telefon kodu hakkında bilgi

Ailece piknik yapmak için en güzel alanlara sahip olan Niğde, aynı zamanda voleybol oynamak için de bu konuda özel yerler sunar. Diğer yandan tarım ve hayvancılık açısından önemli bir yer tutması ile beraber, elması ve patatesi meşhur bir şehir olarak ön plana çıkıyor. Diğer yandan tamamen sessiz ve sakin bir yer arayanlar için, pek çok farklı doğal güzellik sunduğunu dile getirmek mümkün.

Niğde'nin Alan Kodu Kaçtır?

Niğde'nin alan kodu 0 388’dir. Özellikle Hüdavent Hatun Türbesi ile beraber pek çok önemli camileri eşliğinde, harika bir tarihi gezi imkanı sağlayan şehirlerden biridir. Dağ tırmanışı açısından da özellikle kar yağdığı zamanlar sevilen yerler içerisinde geliyor. El dokuma halıları ve hediyelik eşya ile beraber de çok sevilen bir yer olması üzerinden, turistik noktada mutlaka gelip görülmesi gereken bölgelerden biridir.

Niğde'nin merkezi ile beraber birçok farklı ilçesine ulaşım sağlayarak iletişim kurmak için, 388 alan kodunu kullanabilirsiniz. Bu alan kodunu giriş yaparak daha sonra sabit telefon numarasını tıklamak suretiyle dilediğiniz yer ile konuşmanız oldukça kolay. Tarihi ve kültürel yapısı ile beraber sanayi açısından önemli bir yer tutan Niğde'ye, bu alan kodu üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.