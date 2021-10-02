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Nh3 (Amonyak) asit mi baz mı, suda çözünür ve hidrojen bağı var mıdır?

Nh3 (Amonyak) asit mi baz mı, suda çözünür ve hidrojen bağı var mıdır

NH3 bileşiği genellikle halk arasında amonyak ismi ile bilinmektedir. Amonyak maddesinin asit mi yoksa baz mı olduğu merak konusu olmaktadır. NH3 (Amonyak) asit mi baz mı, suda çözünür ve hidrojen bağı var mıdır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Amonyak bileşiğinin asit ya da baz olduğu merak edilen bir konudur. Çoğunlukla içerisinde OH olan bileşikler bazik özellik göstermektedir. Ancak içerisinde H olan bileşikler ise asidik özellik göstermektedir.

NH3 (Amonyak) Asit Mi Baz Mıdır?

Amonyak bileşiğinin formülü NH3 şeklindedir. Bileşimde bir azot ve üç tane hidrojen bulunmaktadır. Renksiz bir maddedir. Keskin ve insanı rahatsız eden bir kokusu bulunmaktadır. Yapısında OH- iyonu bulunmaz. Ancak yine de sulu çözeltileri zayıf bazik özelliği göstermektedir.

NH3 normalde asit gibi görünse de bazik özellik göstermektedir. Bunun sebebi ise bu bileşik içerisinde OH iyonu bulunmamaktadır. Fakat NH3 bileşiğinin sulu çözeltileri zayıf baz özelliği göstermektedir. Ancak bu bileşik kuvvetli bir baz özelliği göstermez.

NH3 (Amonyak) Suda Çözünür mü?

NH3 bileşiğinin suda çözünüp çözünmediği merak edilen konulardan bir tanesidir. Bu bileşiğin suda çözünme özelliği bulunur. NH3 kovalent bağlı bir bileşiktir. Bu bileşiğin molekülleri polar yapıdadır. Bu nedenle su içerisinde yüksek miktarda çözünüm göstermektedir.

Amonyak Kullanım Alanları Nelerdir?

Amonyak çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Bunlar;

Nitrik asit üretiminde

Plastik üretiminde

Endüstride soğutma işlemlerinde

Üre yapımında

Parfüm yapımlarında

Boya üretiminde

Sanayide çeşitli alanlarda

Gübre üretiminde

Patlayıcı yapımında kullanılmaktadır.

Amonyak yapmış oldukları bileşiklerde sp3 hibritleşmesi yapmaktadır. Bu bileşiğin yapısında bağ yapmayan iki elektron bulunmaktadır. Bu nedenle moleküllerin şekli üçgen piramit şeklinde olmaktadır. Polar bir molekül yapısı bulunmaktadır. Amonyak bileşiğinin gazlaşma gizli ısısı çok yüksektir. Bu sebeple de sanayide genellikle soğutucu madde olarak kullanılmaktadır. Oda sıcaklığında doymuş amonyak çözeltisi %34 olmaktadır.

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