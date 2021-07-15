Nevralji nedir ve belirtileri nelerdir? Nevralji neden olur ve tedavisi nasıldır

Nevralji olan Fransızca kökenli bu kelimenin Türkçe anlamı aslında sinir ağrısı demektir. Bilindiği gibi vücudumuzun çeşitli bölgelerinde sinirler yer almaktadır. Birçok insan da sinir ağrısı yaşayabilmektedir. Günlük yaşamımızı olumsuz yönde etkileyen bu sinir ağrıları vücudun belirli bölgelerinde görülmekte ve tedavi edilmektedir.

Nevralji Nedir?

Genelde baş ve boyun bölgesinde meydana gelen nöropatik ağrı karakteri içinde yer alan sinirin kendisinin hasarından kaynaklanan geçici tarzdaki sinir ağrılarına Nevralji denmektedir.

Nevralji sinir ağrısı, kronik, batıcı, soğuk hisli, yanıcı hisli, bazen devamlı, bazen aniden gelen, bazen şiddetli, vurucu ve geçici tarzda ağrılar olabilmektedir.

Nevralji Belirtileri Nelerdir?

Ağrı vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Bu hoş olmayan duygu ağrıya maruz kalan insanları rahatsız edebilir.

Bahsedilen bu vücut ağrıları iki şekilde varlığını sürdürür. Kronik olan bu ağrılar nosiseptif ağrı olabileceği gibi nöropatik ağrı içinde de incelenebilir. İşte Nevralji ağrıları bu grupta nöropatik ağrı içinde yer alan kronik ağrılardır.

Nevralji belirtileri şöyle sıralanmaktadır:

Bu ağrılar genellikle baş ve boyun bölgesinde görülmektedir.

Baş ve boyunda yer alan sinir ağrıları kronik yapılıdır.

Şiddetli olan bu ağrılar bazen aniden şimşek çakar gibi gelebilmektedir.

Baş ve boyun bölgesinde yanma hissi yaşatabileceği gibi soğuk hissi de yaşatmaktadır.

Aniden gelen bu ağrılar sürekli hale gelebilmektedir.

Bunun yanında geçici tarzda ağrılar da olabilmektedir.

Nevralji Neden Olur?

Nevralji ağrılarının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Fakat bu nedenler tam olarak anlaşılmış değildir. Ağrılar sinirin kendisinin hasar görmesinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Doğal olarak da sinirin üzerine bir baskı sonucunda veya sinirin fonksiyon yapısındaki değişikliklerle ortaya çıkabilmektedir.

Bu bakımdan bazı durumlarda bu ağrıların nedeni bulunamayabilir. Fakat genel olarak bilinen Nevralji ağrılarının nedenleri şöyle sıralanmaktadır:

Enfeksiyon

Demyelinizan hastalıklar

Diyabet

Bası

Geçmişte yaşanmış ve atlatılmış enfeksiyonlar sinir yapısını etkilemektedir. Örneğin su çiçeği virüsünün oluşturduğu zona hastalığının ardından batıcı ve yanıcı ortaya çıkan ağrılar Nevralji ağrılar olarak tanımlanmaktadır.

Demyelinizan hastalıklar da Nevralji ağrılarına neden olabilmektedir. Bu hastalıklara örnek vermek gerekirse ADEM, MS gibi hastalıklar verilebilir. Bu hastalıklar sinirlerin etrafını saran myelin kılıfının kaybolmasıyla ortaya çıkar. Doğal olarak sinirin etrafındaki koruyucu madde kalkmış olur. Bu da Nevralji ağrılarına neden olabilir.

Diyabet denilen durum kanda dolaşan yüksek kan şekeri seviyesidir. Bu seviye kılcal damarlara zarar verebileceği gibi sinirlerin kendisini de olumsuz etkileyebilir. Bunun sonucunda ellerde, ayaklarda uyuşma, yanma gibi belirtiler Nevralji yapılı ağrılara örnektir.

Bası kategorisinde anlatılmak istenen sinirin üzerine bası uygulanması olayıdır. Bu olay sonucunda Nevralji ağrıları ortaya çıkabilir. Sinir üzerindeki bu bası denilen durumu oluşturan ise kemik, bağlar, kan damarları olabilir. Oluşan bir damar basısı da siniri olumsuz etkileyerek bu ağrılara neden olabilir.

Nevralji Tedavisi Nasıldır?

Nevralji tedavisine geçiş yapmadan önce tanının koyulması gerekir. Bu tanı ilgili hastanın anlattığı şikayetler ve hikayeyle konulur.

Sonrasında başlanan Nevralji tedavisinde genellikle ilaçlara yer verilir. Karbamazepik Trigeminal denilen bu ilaç bir epilepsi ilacıdır. Nevralji tedavisinde ilk tercih edilen ve ilk uygulanan ilaçtır.

Birçok hasta bu ilaç sayesinde uzun zaman ağrısız bir yaşam sürebilir. Bu ilaca yanıt alınamayan hastalarda ise diğer ilaçlara geçiş yapılır.

Hiç bir ilaca olumlu yanıt alınamadığında ise mikrovasküler dekompresyon denilen cerrahi yöntem uygulanabilir. Bu yöntem beşinci sinirin beyin sapından çıktığı yerde üzerine basan damarı devre dışı bırakmak için uygulanan yöntemdir.

Kısacası Nevralji tedavilerin çeşitli cerrahi operasyonlar ve ilaçlar yer almaktadır. Hastanın ilaca yanıt verip vermemesi gibi durumlara göre tedavi yöntemlerine karar verilmektedir.