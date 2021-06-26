Nesnelerin İnterneti Nedir Ve Ne İşe Yarar? Nesnelerin İnterneti Örnekleri, Projeleri Ve Kullanım Alanları

Nesnelerin interneti bir hayli fazla sayıda insanın ilgisini çok ciddi üzerine çeken konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple bu konu hakkında verilebilecek olan her bilgi çok büyük bir önem barındırıyor.

Nesnelerin İnterneti Nedir ve Ne İşe Yarar?

Nesnelerin interneti ilk olarak Kevin Ashton tarafından 1999 tarihinde şirket için hazırlamış olduğu sunumda kullanılmış bir kavramdır. Yaşamakta olduğumuz dönemin teknoloji çağının gelmiş olduğu noktada, ortaya çıktığı zamandan daha gelişmiş bir hale gelmiştir.

Nesnelerin interneti bir insanın aklına gelebilecek olan bütün nesnelerin internete erişmesini ve diğer cihazlarla iletişime geçebilmesine olanak sağlamaya yönelik olan bir teknolojidir. IoT uygulaması, nesneleri Wi-fi ver Bluetooth gibi teknolojiler aracılığıyla internete bağlar.

IoT uygulaması kapsamında bulunan ürünler genel olarak, akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve çeşitli mobil cihazlar ile çalıştırılmaktadır. Çoğunluklu olarak bu özelliğin uygulanmakta olduğu nesnelerin mobil ile erişim sağlamasına yarayan uygulamaları bulunur.

Nesneler bir ağ geçidi aracılığıyla bir ağa bağlanır ve bulut, diğer bir tabir ile online depolama hizmeti aracılığıyla bu verilerin aktarımı sağlanır ve böylelikle veriler işlenir. Haberleşme ve altyapının gelişmesiyle birlikte nesnelerin interneti, diğer tabiri ile birbiriyle haberleşmesi de mümkün hale gelir.

Nesnelerin İnterneti Örnekleri

yaşadığımız çağda her geçen gün daha da büyük bir önem taşıyan hale gelen nesnelerin interneti konusunun daha net anlaşılabilir olması adına örnekler verilmesi bir hayli büyük fayda sağlayacaktır. Bu doğrultuda verilebilecek örnekleri şu şekilde belirtmek mümkün olacaktır: Akıllı termostat Nest, August akıllı kilit, akıllı priz WeMo gibi cihazlar, başlıca örnekler arasında kendisine yer bulmaktadır.

Ayrıca petnet akıllı evcil hayvan besleyici ve health sağlık monitörü de nesnelerin interneti konusunda örnek olarak gösterilebilecek cihazlar arasında yer almaktadır. Konuyla alakalı son olarak verilebilecek bir başka örnek ise automatic araba takip adaptörü ve kamu aydınlatması örnekleri olmaktadır.

Nesnelerin İnterneti Projeleri ve Kullanım Alanları

Nesnelerin interneti projeleri gruplarla sınırlı değildir. Fakat sahip oldukları etki alanı açısından bireysel, sanayi, çevre ya da endüstriyel olarak kapsamaktadır. Nesnelerin interneti projeleri, uygulama türüne göre sınıflandırılabilmektedir. Bunlar; akıllı ev, akıllı şehir, akıllı cihazlar, akıllı orta vb. olarak gruplandırılabilirler. Nesnelerin interneti projeleri ve kullanım alanları;

Kamu Aydınlatması: Kamu aydınlatması, çevre analizi noktasında nesnelerin interneti projeleri arasında kendisine yer bulur. Aydınlatma alanına yönelik olarak varlık gösteren akıllı çalışmalardan birisi olarak öne çıkmaktadır. IP tabanlı ışıklar bu kapsamda akıllı şehirlerin olmazsa olmazları arasında kendisine önemli ölçüde yer bulmaktadır. Akıllı kamu aydınlatmaları projeleri, merkezi kontrol istasyonlarından kontrol edilebilir niteliğe sahiptir. Aynı zamanda dış mekan LED armatürleri gereksinim duyulan enerji seviyesine göre de ayarlanabilir olmaktadır.

Automatic Araba Takip Adaptörü: Nesnelerin interneti projeleri kişilerin yaşam alanlarının duvarlarını aşan bir ölçeğe sahiptir. Buna göre kişilerin arabasının içerisine yerleştirilen bir adaptör aracılığıyla araç sahibinin arabasının durumunu takip edebilmesine olanak sağlar. Araç sahibinin yapmış olduğu kilometreyi ölçebilmesine, kaç saat süresince araç kullandığını öğrenmesine, yakıt masrafı ve verimliliği hesaplayabilmesine, bulunmakta olduğu konumu bildirebilme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda başka uygulamalara da bağlanabilir olması son derece etkileyici bir nitelik ortaya koymaktadır.

Healthpatch Sağlık Monitörü: Nesnelerin interneti projeleri arasında önemli bir yer tutmakta olup sağlık alanında büyük bir öneme sahip olan uygulamaları bünyesinde barındırır. Healthpatch Sağlık Monitörü bireyin hastaneye gitmeden muayene olmasına olanak sağlamaktadır.