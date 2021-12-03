Nefron nedir, görevleri nelerdir? Nefron hangi sisteme Aittir? Nefronu oluşturan yapılar..

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Nefron, bir glomerulus ve glomerüler filtratın idrar olarak ortaya çıkmadan önce içinden geçtiği ilişkili tübüllerden oluşan böbreklerin temel fonksiyonel birimidir.

Nefron Nedir?

Bir nefron, böbreğin temel yapısal ve işlevsel birimidir. Renal korpüskül ve renal tübülden oluşan mikroskobik yapılardır. Nefron kelimesi, Yunanca böbrek anlamına gelen nefros kelimesinden türetilmiştir. Her insan böbreğinde yaklaşık milyonlarca nefron vardır.

Nefronların Görevleri Nelerdir?

Nefronun birincil işlevi, katı atıklar ve diğer fazla sular dahil olmak üzere tüm atık ürünleri kandan uzaklaştırmak, kanı idrara dönüştürmek, yeniden emilmesi, salgılanması ve çok sayıda maddenin atılmasıdır. Kan glomerülden yüksek basınçla geçerken, küçük moleküller glomerüler kapsüllere taşınır ve bir dizi sarmal tübülden geçer.

Her tüpte bulunan hücre, ultrafiltrat olarak adlandırılan glikoz, su ve diğer faydalı moleküller dışında farklı molekülleri emer. Ultrafiltrat molekülleri tübüllerden aşağı hareket ettikçe giderek daha hipertonik hale gelirler, bu da nefronlardan çıkmadan önce ultrafiltrattan daha fazla su çekilmesine neden olur.

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Nefronu çevreleyen kan, toksinlerden ve diğer fazla maddelerden arındırılmış böbrek kan damarları yoluyla vücuda geri döner. Elde edilen ultrafiltrat, toplama kanalı yoluyla mesaneye doğru ilerleyen idrardır, burada depolanır ve üretra yoluyla salınır.

Nefron Hangi Sisteme Aittir?

Nefronlar böbreğin korteks ve medullasında bulunur. Korteks renal korpüskül, distal kıvrımlı tübül ve proksimal kıvrımlı tübül içerir. Oysa medulla Henle kulpunu ve toplama kanallarını içerir. Renal korpüskülü çevreleyen fincan şeklindeki yapı, kanın süzülmesine yardımcı olan Bowman kapsülü veya glomerulus olarak bilinir.

Nefron Türleri Nelerdir?

İki adet Nefron türü bulunmaktadır. Bunlar;

Kortikal Nefron: Bunlar kortekste bulunan nefronlardır. Bunlar kısadır ve toplam nefronların yaklaşık %80'ini oluşturur.

Juxtamedüller Nefron: Bunların uzun Henle halkaları vardır ve medullaya uzanırlar. Bunlar yaklaşık %20'dir.

Nefronu Oluşturan Yapılar Nelerdir?

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Memeli nefronu, uzunluğu 35-55 mm arasında değişen uzun tüp benzeri bir yapıdır. Tüpün bir ucunda, glomerulus adı verilen bir mikroskobik kan damarı kümesini çevreleyen Bowman kapsülü veya renal korpüsküler kapsül adı verilen çift duvarlı, fincan benzeri bir yapı halinde kapatılır, katlanır ve genişletilir. Bu kapsül ve glomerulus birlikte renal korpüskülü oluşturur. Nefronun yapısı iki ana bölümden oluşur:

Böbrek tübü

Böbrek hücresidir.

Böbrek Tübü: Renal tübül, glomerülden çıkan uzun ve kıvrımlı bir yapıdır ve işlevine göre üç bölüme ayrılabilir. Birinci kısım, glomerulusa yakınlığı nedeniyle proksimal kıvrımlı tübül (PCT) olarak adlandırılır; renal kortekste kalır. İkinci kısım, renal medulladan geçen bir halka (inen ve çıkan uzuvlarla) oluşturduğu için Henle kulpu veya nefritik döngü olarak adlandırılır. Renal tübülün üçüncü kısmına distal kıvrımlı tübül (DCT) denir ve bu kısım da renal korteks ile sınırlıdır.

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Glomerulusun kılcal damarları, Bowman kapsülü adı verilen fincan benzeri bir yapı ile çevrelenmiştir. Bu yapı, PCT adı verilen yüksek derecede sarmal tübüller oluşturmak üzere uzanır. PCT, sırayla toplama kanalına açılan DCT'ye yükselen Henle döngüsünü oluşturmaya devam eder.

Tübüllerin ana işlevi yeniden emilimdir ve süreç ya aktif taşıma ya da pasif taşıma yoluyla olabilir. Ayrıca tübüllerin salgıları vücudun elektrolit dengesini etkilemeden idrar oluşumuna yardımcı olur.

Böbrek Hücresi: Böbrek cisimciği, Bowman kapsülü ile çevrili bir glomerulustan oluşur. Glomerulus, afferent arteriyolden kaynaklanır ve efferent arteriole boşalır. Efferent arteriolün daha küçük çapı, glomerülde yüksek kan basıncının korunmasına yardımcı olur. Bowman kapsülü üç katmana ayrılmıştır. Dış Parietal tabaka, Orta Bazal Membran ve İç Viseral Katmandır.